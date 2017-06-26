Уволенные сотрудники «Культуры» попросили проверить руководство телеканала на коррупцию
Сотрудники телеканала «Культура» (холдинг ВГТРК), попавшие под сокращение, обратились к президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести антикоррупционную проверку на телеканале
Сотрудники телеканала «Культура» (холдинг ВГТРК), попавшие под сокращение, обратились к президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести антикоррупционную проверку на телеканале, а также проверить руководство на предмет соблюдения норм Трудового кодекса. Сотрудники «Культуры» не понимают, зачем их надо было увольнять в рамках оптимизации, если на их место набрали новых людей.
Сотрудники телеканала «Культура» обратились не только к президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке, но также и к омбудсмену Татьяне Москальковой и главе Минкультуры. Авторы обращения просят провести проверку финансово-хозяйственной деятельности телеканала за последние 8 лет на предмет коррупции, нарушений налогового и трудового законодательства. Обращение подписали более 200 человек.
В петиции отмечается, что одновременно с увольнениями по «сокращению штата», руководство телеканала трудоустроило новых работников на освободившиеся штатные места. «Это заставляет усомниться в формальной причине этих массовых увольнений ввиду ее очевидного несоответствия действительности», - говорится в петиции.
Уволенные сотрудники отметили, что никаких претензий по службе со стороны руководства к ним не предъявлялось, дисциплинарным взысканиям никто не подвергался.
«За последнее время были обескровлены все творческие отделы телеканала. Количество действительно умных, интеллигентных, родных многим постоянным зрителям культурных программ сведено к минимуму. Теперь всем эфиром правят развлекательные телешоу под личинами вполне «культурных» названий и покупная продукция (программы стороннего производителя, зарубежный контент)», - пишут бывшие сотрудники.
Прокуратуру авторы петиции просят проверить директора и главного редактора телеканала Сергея Шумакова на предмет его соответствия занимаемой должности. Сотрудники подчеркнули, что после того, как Шумаков возглавил телеканал, «количество рабочих мест и качество продукции телеканала существенно сократилось и понизилось, а управляющий персонал его команды, напротив, увеличился».
Ранее Сергей Шумаков сообщил, что телеканал сократил штат на 114 человек (по данным СМИ, уволены 200-300 человек). Он объяснил это модернизацией телеканала и покупкой современного оборудования. По словам Шумакова, под сокращение попали сотрудники с «дублирующими функциями».