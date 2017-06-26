Настоящее лето придет в Москву и Подмосковье к концу июня
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья к концу текущей рабочей недели по-настоящему теплую погоду. Температура воздуха прогреется до 23-24 тепла. В пятницу, 30 июня, ожидается 27 градусов тепла. Пока это рекорд для нынешнего московского лета
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья к концу текущей рабочей недели по-настоящему теплую погоду. Температура воздуха прогреется до 23-24 тепла.
По данным центра погоды «Фобос», в пятницу, 30 июня, ожидается 27 градусов тепла. Пока это рекорд для нынешнего московского лета, которые выдалось довольно прохладным.
Во вторник, 27 июня, холодный атмосферный фронт еще задержится в столичном регионе. Воздух прогреется максимум до 23 градусов тепла, возможны кратковременные дожди и грозы.
К середине недели в Москву придет антициклон, который будет сопровождаться переменной облачностью. Ночью температура будет около 10-12 градусов, а днем воздух прогреется до 23-25, а местами и до 26 градусов тепла.
В четверг днем в столице — 24-26 градусов тепла, в области — 22-27, ветер слабый, сообщает АГН «Москва».
В пятницу в Москве максимальная дневная температура воздуха составит 27 градусов, а в Подмосковье - 28 градусов. В выходные же, 1 и 2 июля, в столичном регионе снова пройдут кратковременные дожди с грозами.