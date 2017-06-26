ФСБ сообщила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью Telegram
Федеральная служба безопасности России сообщила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью мессенджера Telegram. По данным спецслужбы, террорист-смертник использовал мессенджер для связи с зарубежными кураторами
Федеральная служба безопасности России сообщила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью мессенджера Telegram. По данным спецслужбы, террорист-смертник использовал мессенджер для связи с зарубежными кураторами. Заявление ФСБ прозвучало на фоне угроз Роскомнадзора заблокировать Telegram в связи с тем, что администрация мессенджера отказывается предоставлять данные для внесения его в реестр распространителей информации.
В сообщении ФСБ России говорится, что теракт в петербургском метрополитене, который произошел 2 апреля 2017 года, готовился с помощью Telegram. Смертник Акбаржон Джалилов общался со своими зарубежными кураторами через данный мессенджер.
В ФСБ также заявили, что члены международных террористических организаций «поголовно» используют защищенные мессенджеры, чтобы контактировать с кураторами из-за границы. В России наиболее активно используется мессенджер Telegram, так как он позволяет «создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».
Напомним, Роскомнадзор требует от Telegram предоставить данные, которые необходимы для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации. В Telegram заявляют, что ни правительство, ни спецслужбы не получат от них ни одного байта информации. Не повлияло на позицию Telegram и обращение пользователей к основателю сервиса Павлу Дурову, которые просили его не допустить блокировки мессенджера.
Павел Дуров заявил, что требование Роскомнадзора выдать «ключи дешифрации» противоречит Конституции, а также «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году». «Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», - заявил г-н Дуров.
Глава надзорного ведомства Александр Жаров в свою очередь заявил, что до блокировки Telegram остались «считанные дни».
«ФСБ выступило в роли Онищенко. Поступил заказ — и вот спецслужба срочно выяснила, что питерские террористы пользовались Телеграмом. Или «Телеграммой», как тут показывали «признание террориста» в теленовостях? Значит это только одно: мессенджер хороший, надо брать», - прокомментировал сообщение ФСЮ экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.