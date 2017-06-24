В Брянском перинатальном центре, который открывал лично Путин, скончались 11 новорожденных
Следственный комитет по Брянской области проводит расследование по факту гибели 11 новорожденных детей в перинатальном центре, который несколько месяцев назад открыл лично президент Владимир Путин
Следственный комитет по Брянской области проводит расследование по факту гибели 11 новорожденных детей в перинатальном центре, который несколько месяцев назад открыл лично президент Владимир Путин. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».
Согласно материалам следствия, в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» скончались 11 новорожденных детей. Пациентки данного медучреждения в социальных сетях пишут, что на самом деле погибших детей гораздо больше.
В первых числах июня брянский перинатальный центр перестал принимать рожениц, а 9 июня закрылся «на профилактические работы». Местные жители говорят, что центр закрылся в связи с несколькими случаями гибели недоношенных детей из-за «внутрибольничной инфекции». Главврач Александр Кулаченко в беседе с изданием «Брянская улица» подтвердил информацию о смерти недоношенных детей, но опроверг, что учреждение закрылось по этой причине.
В группе «Перинатальный центр Брянск - УБИЙЦА ДЕТЕЙ» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в учреждении за последнее время погибло от 22 до 30 детей.
Перинатальный центр в Брянске был открыт 8 марта 2017 года. В церемонии открытия принимал участие президент Владимир Путин. Центр оборудован современной аппаратурой и новейшей технологией дезинфекции. Специалисты сообщали, что здесь могут выхаживать детей весом от 500 граммов. Стоимость строительства и оборудования объекта составила 2,2 млрд рублей.