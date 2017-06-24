Чиновницу из Адыгеи уволили после скандала с «липовой» школьной медалью ее дочери
Министерство образования и науки республики Адыгея уволило с занимаемой должности главу управления образования Тахтамукайского района Светлану Паранук в связи с обвинениями в том, что ее дочь – ученица 11-го класса – получила золотую медаль «по блату»
Министерство образования и науки республики Адыгея уволило с занимаемой должности главу управления образования Тахтамукайского района Светлану Паранук в связи с обвинениями в том, что ее дочь – ученица 11-го класса – получила золотую медаль «по блату». С таким обвинением в адрес чиновницы и ее дочери выступила другая золотая медалистка во время торжественного вручения школьных аттестатов.
Министерство образования республики провело проверку по заявлению выпускницы школы №1 Тахтамукайского района, по итогам которой Светлана Паранук была уволена. По данным ведомства, чиновница нарушила 273 ФЗ «О противодействии коррупции», так как не уведомила о конфликте интересов в ходе проведения Единого госэкзамена. Глава управления образования не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения экзамена, где сдавала испытания ее дочь.
Комиссия при Минобрнауки также проверила результаты ЕГЭ Заиры Паранук. Выпускница получила 33 балла по математике (при минимальном для поступления результате в 27 баллов), 56 по обществознанию (минимальный - 42) и 69 по русскому языку (минимальный - 36). В ведомстве отметили, что на основании данных видеоархива объективность проведения процедуры ЕГЭ не вызывает сомнений.
Глава ведомства Анзаур Керашев сообщил, что Заира Паранук в связи со скандалом добровольно сдала золотую медаль. Педсовет школы и родительский комитет удовлетворили заявление старшеклассницы.
Директору СОШ № 1 Тахтамукайского района объявлен выговор. Проверка документов в школе продолжается.
Ранее Светлана Паранук отвергла обвинения в адрес своей дочери и объяснила скандал на вручении аттестатов «личными неприязненными отношениями» одноклассников своего ребенка.
Напомним, выпускница школы №1 Рузанна Туко во время вручения аттестатов и чествования медалистов в своем выступлении на сцене заявила, что ее одноклассница Заира Паранук получила золотую медаль не за свои успехи в учебе, а потому что она является дочерью главы управления образования района. Рузанна Туко рассказала, что Заиру Паранук перевели в ее класс год назад. За все время обучения она не ответила ни на одном уроке, а за несколько дней до вручения аттестатов школьники узнали, что дочка чиновницы тоже получит золотую медаль.
Девушка, которая является обладательницей премии президента РФ и главы Республики Адыгея и дипломантом Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», решила рассказать о сложившейся ситуации со сцены, чтобы эту историю не смогли «замять». Затем она выложила видеозапись своего выступления в соцсети Instargam. Ролик быстро распространился в СМИ и соцсетях, после чего в ситуацию пришлось вмешаться республиканским властям.
Сама Рузанна Туко сейчас находится в больнице. «Я так перенервничала из-за этой ситуации, что пришлось лечь под капельницу. Мне надо успокоиться. Я все принимаю близко к сердцу. Но ничего страшного. Переживу. Все я правильно сделала», - рассказала выпускница «Московскому комсомольцу».