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23 июня 14:48

Российские чиновники не видят трагедии в блокировке мессенджера Telegram

Российские чиновники прокомментировали возможную блокировку мессенджера Telegram. Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что ничего страшного не произойдет, так как «заменимых у нас нет»

Российские чиновники прокомментировали возможную блокировку мессенджера Telegram. Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что ничего страшного не произойдет, так как «заменимых у нас нет». Советник президента по развитию интернета Герман Клименко предложил пользователям  Telegram переходить на ICQ.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин не стал прогнозировать реакцию рынка на возможную блокировку мессенджера Telegram. «Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще», - заявил г-н Волин, слова которого приводит «Интерфакс». Одновременно с этим чиновник отметил, что «незаменимых у нас нет».

 Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в случае блокировки мессенджера Telegram предложил пользователям использовать ICQ. Клименко отметил, что лично он пользуется этим сервисом.

«Надеюсь, что (особой проблемы у россиян в случае блокировки Telegram) не будет. По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни как «неизлечимая зависимость от Telegram» нет», - заявил Клименко.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом обращении к владельцу Telegram Павлу Дурову пригрозил блокировкой мессенджера, если ведомство не получит от него сведения для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации.

Представители Telegram ранее неоднократно заявляли, что госструктуры не получат от них «ни байта информации».

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