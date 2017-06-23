Рособрнадзору предложили ужесточить наказание за списывание во время ЕГЭ
Российские власти могут значительно ужесточить наказание за нарушения во время сдачи Единого государственного экзамена. Нарушителям запретят пересдачу ЕГЭ на 5 лет, а штрафы увеличат до 20-40 тысяч рублей.
Российские власти могут значительно ужесточить наказание за нарушения во время сдачи Единого государственного экзамена. Нарушителям запретят пересдачу ЕГЭ на 5 лет, а штрафы увеличат до 20-40 тысяч рублей.
Руководители московских школ обратились к главе Рособрнадзора Сергею Кравцову с просьбой пересмотреть систему наказаний за нарушения во время ЕГЭ в сторону их ужесточения. Сейчас выпускникам, пойманным на списывании, запрещают пересдавать экзамены в течение одного года, а педагогов, допустивших нарушения правил, наказывают штрафами в размере 3-4 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Замглавы департамента образования Москвы Гайяр Алимов считает, что действующие санкции никого не пугают, поэтому выпускники продолжают нарушать правила. Столичные педагоги предлагают увеличить срок запрета на пересдачу ЕГЭ с одного года до 2-5 лет. Штрафы также предлагается многократно повысить – примерно до 20-40 тысяч рублей.
«Наверное, какие-то меры надо принять. Мы обсудим это предложение», - согласился с педагогами Сергей Кравцов. Глава Рособрнадзора сообщил, что в прошлом году в течение экзаменационной кампании около 5 тысяч учеников пытались пронести мобильные телефоны в аудитории.
Гайяр Алимов в свою очередь отметил, что повышать надо не только ответственность детей, но и учителей, которые часто «сами носят ответы ученикам». «Я не говорю о том, что должна быть тюрьма, но по крайней мере степень штрафов: 3–4 тысячи рублей никого не пугают, некоторые водители за то, что не там машину припарковали, платят гораздо большие суммы», - заявил чиновник.