Студентам УрФУ предложили заранее отметить выпускной. В 2018 году он не состоится из-за ЧМ по футболу
Студенты сообщили в соцсети «ВКонтакте», что в связи с особым порядком проведения массовых мероприятий во время ЧМ-2018 выпускной может не состояться. Руководство вуза в качестве альтернативы предлагает студентам отпраздновать выпускной в этом году
Выпускников Уральского федерального университета (Екатеринбург) 2018 года хотят лишить выпускного бала из-за проведения Чемпионата мира по футболу.
Студенты сообщили в соцсети «ВКонтакте», что в связи с особым порядком проведения массовых мероприятий во время ЧМ-2018 выпускной может не состояться. Руководство вуза в качестве альтернативы предлагает студентам отпраздновать выпускной в этом году.
«Мы не то чтобы предлагаем вам отпраздновать выпуск на год раньше. Мы приглашаем вас ощутить незабываемую атмосферу на втором этапе и, конечно, на третьем в ЭКСПО на концерте нескольких групп, которые приехали в этом году к выпускникам специально», - говорится в заявлении администрации вуза.
Выпускной 2017 года пройдет в три этапа: сначала выпускники отметят это событие в институтах с преподавателями, потом на площади перед университетом получат дипломы, а после торжественного вручения смогут посетить концерт ЭКСПО (международный выставочный центр).
Пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский в беседе с NDNews.ru отметил, что полностью лишать выпускного студентов не будут. Отменят только «уличную» часть, а в помещении праздновать получение дипломов не запрещается.