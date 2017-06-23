Специалисты нашли нестыковки в экспертизе по делу о гибели в ДТП «пьяного» мальчика
Независимые эксперты не поверили результатам экспертизы по резонансному делу о гибели под колесами автомобиля 6-летнего мальчика, в крови которого нашли высокое содержание алкоголя
Независимые эксперты не поверили результатам экспертизы по резонансному делу о гибели под колесами автомобиля 6-летнего мальчика, в крови которого нашли высокое содержание алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила, что в организме погибшего Алеши Шимко было 2,7 промилле, однако независимые специалисты считают, что «такого в природе быть не может».
Напомним, в конце апреля в подмосковном Железнодорожном 31-летняя Ольга Алисова во дворе жилого дома сбила 6-летнего Алешу Шимко. Автомобиль днищем протащил ребенка несколько метров. От полученных травм мальчик скончался.
Родители погибшего рассказали, что местная полиция не возбуждала уголовное дело почти месяц, а записи с видеокамер подозрительным образом исчезли. Женщина-водитель заявила, что ребенок виноват сам, так как «бросился под колеса», а следователь вручил родителям результаты экспертизы, согласно которой ребенок был сильно пьян.
Повторная экспертиза показала, что «исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно погибшему Алеше Шимко и в них присутствует значительное количество алкоголя».
Отец погибшего Роман Шимко уверен, что алкоголь в организме его ребенка появился уже после его смерти. Очевидно, что 6-летний ребенок с 2,7 промилле в крови находился бы в коматозном состоянии, а по словам виновницы ДТП, он бросился под колеса.
Нарколог и главный врач клиники «Профессиональная медицина» Эркен Иманбаев в беседе с «Коммерсант FM» обратил внимание на то, что ни дыхательные пути, ни слизистая мальчика не повреждены (об этом говорится в экспертизе), чего не могло быть, если бы он действительно сам выпил крепкое спиртное.
Завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого Московского государственного медуниверситета (МГМУ) имени Сеченова Юрий Пиголкин настаивает на том, что надо проводить эксгумацию, но в другом учреждении, сообщает ТАСС.
«Вся страна обсуждает то, чего в природе быть не может. (...) Здесь нужно обсуждать вопрос, как это произошло, а мы обсуждаем, ребенок пил или не пил», - заявил эксперт и добавил, что алкоголь мог попасть в кровь мальчика на любом этапе после ее забора.