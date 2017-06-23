Президент потребовал за месяц закрыть свалку в Балашихе. Глава Подмосковья справился за сутки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал за один день закрыть мусорную свалку в Балашихе, на ликвидацию которой президент Владимир Путин дал один месяц. До этого чиновники заявляли, что раньше 2019 года полигон закрыть не получится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал за один день закрыть мусорную свалку в Балашихе, на ликвидацию которой президент Владимир Путин дал один месяц. Ранее жители Балашихи пожаловались президенту во время «прямой линии» на мусорный полигон и бездействие местных властей.
Губернатор Андрей Воробьев дал распоряжение «немедленно» закрыть полигон ТБО «Кучино» в рамках исполнения поручения главы государства. Планируется, что балашихинская свалка будет закрыта с утра 23 июня.
«Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Александр Коган и глава [Балашихи] Евгений Жирков занимаются закрытием в данный момент», - говорится в официальном заявлении губернатора.
После жалобы жителей Балашихи на то, что свалка уже приблизилась к жилым домам, Владимир Путин поручил правительству решить вопрос мусорным полигоном. Глава Минприроды пообещал закрыть свалку в 2019 году, однако президент заявил, что на исполнение поручения у ведомства есть всего месяц.
«Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены,... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», - заявил на совещании с членами правительства президент, слова которого приводит ТАСС.
Пока власти заняты закрытием свалки в Балашихе по поручению президента, жители Чеховского района более 20 дней держат голодовку и требуют закрытия мусорного полигона «Кулаковский». Свалка расположена в деревне Манушкино и растет с каждым днем.
Активисты из Манушкино сетуют, что в отличие от жителей Балашихи им не удалось дозвониться до президента, поэтому их свалку подмосковные власти закрывать не торопятся. Более того, закрытие других свалок только повысило нагрузку на полигон «Кулаковский» - ежедневно туда свозят мусор 300 машин.