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23 июня 00:02

Президент потребовал за месяц закрыть свалку в Балашихе. Глава Подмосковья справился за сутки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал за один день закрыть мусорную свалку в Балашихе, на ликвидацию которой президент Владимир Путин дал один месяц. До этого чиновники заявляли, что раньше 2019 года полигон закрыть не получится

Фото: 16.old.mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал за один день закрыть мусорную свалку в Балашихе, на ликвидацию которой президент Владимир Путин дал один месяц. Ранее жители Балашихи пожаловались президенту во время «прямой линии» на мусорный полигон и бездействие местных властей.

Губернатор Андрей Воробьев дал распоряжение «немедленно» закрыть полигон ТБО «Кучино» в рамках исполнения поручения главы государства. Планируется, что балашихинская свалка будет закрыта с утра 23 июня.

«Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Александр Коган и глава [Балашихи] Евгений Жирков занимаются закрытием в данный момент», - говорится в официальном заявлении губернатора.

После жалобы жителей Балашихи на то, что свалка уже приблизилась к жилым домам, Владимир Путин поручил правительству решить вопрос мусорным полигоном. Глава Минприроды пообещал закрыть свалку в 2019 году, однако президент заявил, что на исполнение поручения у ведомства есть всего месяц.

«Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены,... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», - заявил на совещании с членами правительства президент, слова которого приводит ТАСС.

Пока власти заняты закрытием свалки в Балашихе по поручению президента, жители Чеховского района более 20 дней держат голодовку и требуют закрытия мусорного полигона «Кулаковский». Свалка расположена в деревне Манушкино и растет с каждым днем.

Активисты из Манушкино сетуют, что в отличие от жителей Балашихи им не удалось дозвониться до президента, поэтому их свалку подмосковные власти закрывать не торопятся. Более того, закрытие других свалок только повысило нагрузку на полигон «Кулаковский» - ежедневно туда свозят мусор 300 машин.

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