Коммунисты внесли законопроект об отмене новогодних каникул
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об отмене новогодних каникул. Документ подготовили депутаты от КПРФ. Коммунисты пояснили, что отменить «пряную неделю» их попросили избиратели
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об отмене новогодних каникул. Документ подготовили депутаты от КПРФ. Коммунисты пояснили, что отменить «пряную неделю» их попросили избиратели.
Законопроект предлагает отменить длительные новогодние каникулы и добавить в календарь праздничных и выходных дней несколько новых дат. Это 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией), 7 ноября (День Октябрьской революции) и 31 декабря (Новый год).
Коммунисты сообщили, что им поступает много писем от избирателей с просьбой отменить новогодние и рождественские каникулы. Россияне жалуются, что в начале нового года остаются без зарплаты из-за праздников, поэтому требуют вернуть рабочие дни «в полной мере», сообщает Znak.com.
Представители других думских фракций смелую инициативу КПРФ по упразднению новогодних каникул пока не прокомментировали.