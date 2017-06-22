Гражданам, «откосившим» от службы в армии, запретят работать на госслужбе в течение 10 лет
Депутаты Госдумы одобрили к принятию во втором чтении законопроект, который отменяет норму о пожизненном запрете нанимать на работу в государственные структуры граждан, в свое время уклонившихся от службы в армии
Депутаты Госдумы одобрили к принятию во втором чтении законопроект, который отменяет норму о пожизненном запрете нанимать на работу в государственные структуры граждан, в свое время уклонившихся от службы в армии.
Документ был подготовлен депутатами от «Единой России» Андреем Красовым, Виктором Заварзиным, экс-депутатом от «Единой России» и сенатором Францем Клинцевичем, сообщают «Известия».
Ранее Конституционный суд признал несоответствующей основному закону норму о пожизненном запрете для уклонистов занимать должности на государственной и муниципальной службе. По мнению КС, данное ограничение «сопоставимо» с уголовным или административным наказанием. Более того, уклонисты оказались даже в худшем положении, чем правонарушители. Осужденные по уголовным и административным делам, по закону, могут работать на госслужбе по истечению срока наказания и снятия судимости.
Авторы законопроекта предложили уклонистам запретить устраиваться на госслужбу в течение 10 лет. Депутаты также предлагали не отслужившим в армии на 5 лет запретить выезжать за границу, но затем этот пункт был удален из текста закона.
Срок запрета на работу в госструктурах будет отсчитываться с момента истечения срока для обжалования решения призывной комиссии либо вступления в силу решения суда. На военные комиссариаты накладывается обязанность уведомлять глав государственных или муниципальных органов о наличии у них уклонистов.