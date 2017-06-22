ФАС выявила нарушения в реализации программы «Моя улица» на 4 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения на 4 млрд рублей при заключении государственных контрактов по программе «Моя улица». Речь идет о масштабной программе мэрии Москвы по благоустройству городских улиц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения на 4 млрд рублей при заключении государственных контрактов по программе «Моя улица». Речь идет о масштабной программе мэрии Москвы по благоустройству городских улиц. Контракты, заключенные с нарушениями, на сегодняшний день являются выполненными, поэтому отменить их не получится.
Проверка госконтрактов по программе благоустройства Москвы проводилась по запросу депутата Госдумы о КПРФ Валерия Рашкина. В своем обращении народный избранник требовал установить виновных в разрушении гранитной плитки, которой были уложены столичные тротуары в 2016 году.
Антимонопольщики не стали проверять качество самой плитки, но зато выявили крупные финансовые нарушения при заключении контрактов. Ведомство проверило закупки по благоустройству Тверской улицы, а также закупки, связанные с укладкой гранитной тротуарной плитки и бордюров в 2017 году.
ФАС выяснила, что московские чиновники проводили оценку работ участников конкурса по субъективным критериям, поэтому они не смогли выбрать действительно лучшее предложение от потенциальных подрядчиков. В самих госконтрактах отсутствуют качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, что оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет о проверке.
Московские чиновники при организации закупок бордюров и гранита в 2017 году разместили заявки с нарушением сроков, а по всем заключенным контрактам неправомерно приняли банковские гарантии. Все тендеры выиграло ООО «Радор-М», на сайте которого нет никаких данных о руководстве или владельцах компании.
Московское управление ФАС, не смотря на выявленные нарушения, не стало обязывать столичные власти устранить выявленные нарушения, так как контракты уже являются исполненными.
Юристы считают, что на основании результатов проверки можно взыскать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Депутат Валерий Рашкин в свою очередь намерен передать итоги проверки в отношении мэрии в Генпрокуратуру, поскольку в схемах столичных госзакупок «заложены коррупционные моменты».