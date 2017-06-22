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22 июня 00:33

Голодающие жители Манушкино попросили президента срочно закрыть местную свалку

Жители подмосковной деревни Манушкино обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой в срочном порядке закрыть мусорный полигон «Кулаковский». Жители деревни в знак протеста против бездействия подмосковных властей держат голодовку уже более 20 дней

Фото: Ritworld.com

Жители подмосковной деревни Манушкино обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой в срочном порядке закрыть мусорный полигон «Кулаковский». Жители деревни в знак протеста против бездействия подмосковных властей держат голодовку уже более 20 дней и жалуются, что никто из местных чиновников к ним на встречу так и не приехал.

Трое жителей деревни Манушкино Юрий Буров, Анатолий Ненашев, Екатерина Клачко, а также член центрального совета партии «Альянс зеленых» Николай Дижур отвезли в приемную президента очередное обращение к Владимиру Путину с просьбой немедленно закрыть мусорную свалку, которая располагается всего в 150 метрах от жилых домов.

Противники свалки не верят обещаниям подмосковных властей закрыть полигон ТБО с 1 сентября, поскольку соответствующих документов им так и не предоставили. Поэтому они решили объявить голодовку и написать еще одно обращение главе государства.

Николай Дижур рассказал «Коммерсанту», что записал видеовопрос президенту и планировал попасть на «прямую линию» с Владимиром Путиным, однако в эфир попал только сюжет о свалке в Балашихе, «куда сразу помчался Воробьев» (губернатор Московской области Андрей Воробьев).

Ранее губернатор Воробьев отчитался, что в регионе закрыт 21 полигон из 39. Активисты жалуются, что закрытие других свалок в Подмосковье только усугубило ситуацию на еще работающих полигонах. Например на «Кулаковский» полигон ежедневно приезжает по 300 машин со всей области.

Активисты сняли подвоз мусора на видео и направили материалы в прокуратуру и Следственный комитет, однако ответа из силовых ведомств не последовало.

Источник «Коммерсанта» в подмосковном правительстве, комментируя голодовку в Манушкино, назвал ее «политическим спектаклем» перед сентябрьскими выборами депутатов городского округа Чехов.

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