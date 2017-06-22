В РПЦ опровергли сведения об отлучении прихожан от святого причастия за просмотр «Матильды»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжает свое наступление на кинокартину Алексея Учителя «Матильда». На этот раз досталось не создателям фильма, а его зрителям. Речь пока идет о тех, кому удалось побывать на закрытом показе фильма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжает свое наступление на кинокартину Алексея Учителя «Матильда». На этот раз досталось не создателям фильма, а его зрителям. Речь пока идет о тех, кому удалось побывать на закрытом показе фильма. По словам г-жи Поклонской, прихожан после просмотра «Матильды» на полгода отлучили от святого причастия. В РПЦ эту информацию опровергли.
Наталья Поклонская, которая давно добивается запрета на прокат фильма о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, заявила, что прихожан РПЦ, присутствовавших на закрытых показах, якобы отлучили от святого причастия на шесть месяцев. «Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой», - заявила Поклонская в беседе с РБК.
Кто конкретно был наказан за просмотр «Матильды», депутат Госдумы не уточнила.
Алексей Учитель в свою очередь опроверг информацию о закрытых показах «Матильды». По его словам, рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не видел. «Рабочий материал мы тоже, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ. Больше никто из представителей Церкви фильма не видел», - добавил режиссер.
В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что им неизвестно о случаях отлучения от святого причастия прихожан из-за просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда». При этом заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что такие вопросы находятся в ведении исключительно церкви, а не общественных активистов.