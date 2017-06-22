Меню
Общество
Смертность от гриппа возросла в три раза
Общество
22 июня 00:09

В РПЦ опровергли сведения об отлучении прихожан от святого причастия за просмотр «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжает свое наступление на кинокартину Алексея Учителя «Матильда». На этот раз досталось не создателям фильма, а его зрителям. Речь пока идет о тех, кому удалось побывать на закрытом показе фильма

Фото: Ntv.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжает свое наступление на кинокартину Алексея Учителя «Матильда». На этот раз досталось не создателям фильма, а его зрителям. Речь пока идет о тех, кому удалось побывать на закрытом показе фильма. По словам г-жи Поклонской, прихожан после просмотра «Матильды» на полгода отлучили от святого причастия. В РПЦ эту информацию опровергли.

Наталья Поклонская, которая давно добивается запрета на прокат фильма о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, заявила, что прихожан РПЦ, присутствовавших на закрытых показах, якобы отлучили от святого причастия на шесть месяцев. «Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой», - заявила Поклонская в беседе с РБК.

Кто конкретно был наказан за просмотр «Матильды», депутат Госдумы не уточнила.

Алексей Учитель в свою очередь опроверг информацию о закрытых показах «Матильды». По его словам, рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не видел. «Рабочий материал мы тоже, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ. Больше никто из представителей Церкви фильма не видел», - добавил режиссер.

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что им неизвестно о случаях отлучения от святого причастия прихожан из-за просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда». При этом заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что такие вопросы находятся в ведении исключительно церкви, а не общественных активистов.

Материалы по теме
В Нижнем Новгороде задержали режиссера фильма «Три метра над уровнем неба»
В свет вышла книга, изобличающая «ложь» художественного фильма «Матильда»
Миллиардер Михаил Прохоров получил роль в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»
Сейчас на главной
Горячие новости
Противников мусорных свалок обвинили в политических спекуляциях
Жители подмосковной деревни Манушкино обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой в срочном порядке закрыть мусорный полигон «Кулаковский». Жители деревни в знак протеста против бездействия подмосковных властей держат голодовку уже более 20 дней
Горячие новости
Дизайн iPhone 8 раскрыли до презентации
Смартфон Apple восьмого поколения получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, в верхней части которого будут располагаться датчики, камера и разговорный динамик. Кнопка Home и сканер отпечатков пальцев будут виртуальными
Авторская колонка
О страхе американцев
Лет десять тому назад в Федеративной республике Германии вышла книга с интригующим названием «Коммунизм: маленький рассказ о том, как все могло быть иначе». Ну, книжка и книжка, ее автор Бини Адамчак попыталась разобраться в том, почему идеи коммунизма, которые стольких людей привлекали, на практике не работали.
Познер Владимир
олигархи
Главный принцип успеха в бизнесе – никаких принципов!
Не так давно «Сбербанк» и «Альфа-банк», самые большие кредиторы белорусской экономики, провели переговоры с Лукашенко о снижении долговых нагрузок по ведущим белорусским предприятиям – и владелец белорусского «Славкалия» российский бизнесмен Михаил Гуцериев оказался тут как тут
Горячие новости
Рука руку моет
Иными словами законопроект разрешает удалять сведения о высокопоставленных госслужащих изо всех баз, в том числе Росреестра, ЕГРЮЛ, ГИБДД, ФНС и т.д. Оппозиция считает, что документ был принят в ответ на громкие антикоррупционные расследования
Горячие новости
Даже критику Путина нужно согласовывать с Кремлем
Организаторы «прямой линии» с Владимиром Путиным сообщили, что все транслировавшиеся во время эфира sms-сообщения были согласованы с Администрацией президента. Организаторы уверяют, что Кремль дал добро на показ, в том числе и неприглядных сообщений
Горячие новости
Работать надо лучше, а не пиариться
Госдума РФ рассмотрит законопроект, который запрещает главам субъектов федерации тратить средства из бюджета на информирование населения о своей работе. Все четыре думские фракции предварительно одобрили законопроект и рекомендовали его к принятию
Горячие новости
Доходы Ротенбергов важнее здоровья людей
Депутаты городской думы Асбеста отказали инициативной группе во главе с парламентарием Натальей Крыловой в проведении референдума о запрете на строительство завода по производству сурьмяных концентратов. Завод в Асбесте строит компания, связанная с Игорем Ротенбергом
Горячие новости
Путь к сердцу молодого избирателя лежит через интернет
Кремлевские политтехнологи всерьез обеспокоены низким уровнем поддержки Владимира Путина среди представителей молодого поколения и пытаются найти «путь к сердцу» юных избирателей. Именно с этим связан интерес властей к популярным блогерам
Горячие новости
«Все сцены являются полным вымыслом»
В России в продаже появилась книга «Ложь «Матильды»», написанная историком Петром Мультатули по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской. В книге содержится критика художественного фильма Алексея Учителя, который еще не вышел в прокат
Горячие новости
США ввели санкции против фирм «повара Путина»
Власти США расширили список санкций в отношении юридических и физических лиц из России и Украины в связи с военным конфликтом на востоке Украины. В санкционный список среди прочих попали частная военная компания «Вагнер» и фирмы ресторатора Евгения Пригожина
Горячие новости
В банкоматах развелись фальшивки
Российские банкоматы стали чаще выдавать держателям банковских карт фальшивые купюры. Виной тому – использование банками дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые проверяют только 1-2 защитных признака
Горячие новости
Нет времени отдыхать
Так, согласно графику, новогодние каникулы у российских граждан продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В День защитника Отечества россиянам подарят три выходных дня – с 23 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня – целых четыре дня (с 8 по 11 марта)
здравоохранение
Минздрав для «галочки» - Путин для «выручалочки»
С помпой и при личном участии главы государства открывшийся лишь несколько месяцев назад перинатальный центр в Брянске, а сегодня прикрытый на две недели – разве это не вопрос вопросов?
Горячие новости
Китайский спутник «сломал» погоду
Ученые выяснили причину холодного лета, которое наблюдается во многих странах, в том числе и в России. «Сломать» погоду мог китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению. Специалисты по климату в версию со спутником не верят
Горячие новости
Совет блогеров при Госдуме не дособрался
В Госдуме РФ в минувший понедельник, 19 июня, состоялся первое в истории заседание Совета блогеров. Мероприятие посетили только несколько блогеров, среди которых была и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета
Авторская колонка
В ответ на многочисленные жалобы...
Исходя из законов жанра, в стране разворачивается информационно-чиновничий спектакль под названием «Реакция на реакцию. По следам «Прямой линии» с Президентом». Вот сегодня уже девушку из Апатитов (дай Бог ей здоровья) доставили в Москву, чтобы начать лечить
Сапронов Сергей
Горячие новости
Бывшего главу РАО Сергея Федотова приговорили к 1,5 годам за мошенничество
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю РАО Сергею Федотову. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима