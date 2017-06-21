Власти Асбеста отказали в проведении референдума по вопросу строительства «завода Ротенберга»
Депутаты городской думы Асбеста отказали инициативной группе во главе с парламентарием Натальей Крыловой в проведении референдума о запрете на строительство завода по производству сурьмяных концентратов
Депутаты городской думы Асбеста отказали инициативной группе во главе с парламентарием Натальей Крыловой в проведении референдума о запрете на строительство завода по производству сурьмяных концентратов. Завод в Асбесте планирует построить компания, связанная с Игорем Ротенбергом, который приходится сыном бизнесмену и другу президента РФ Аркадию Ротенбергу.
Наталья Крылова рассказала «Открытой России», что депутаты гордумы втайне от противников строительства завода организовали проведение трех экспертиз, которые не подтвердили вред от производства для экологии города. Сами депутаты заявили, что установление запрета на строительство завода может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Не понравилась гордуме и формулировка вопроса, который предлагалось вынести на голосование. Вопрос звучал следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым установить запрет на размещение предприятий по производству сурьмы, ее производных и соединений на территории Асбестовского городского округа»? По версии депутатов, сурьма, ее производные и соединения - это три разных производства. Следовательно, нужно провести голосование по каждому из них.
В конце концов, народные избранники заявили инициативной группе, что проведение референдума по заводу Ротенберга в единый день голосования (10 сентября) ударит по результатам «Единой России». Депутаты считают, что противники строительства завода будут одновременно голосовать и против «Единой России».
«Сейчас будем думать, что делать дальше. Возможный вариант - пытаться организовывать референдум уже одновременно с президентскими выборами или в отдельный день. Так или иначе, большинство горожан продолжают оставаться противниками завода, и власти прекрасно это понимают», - сообщила Наталья Крылова.
Завод по производству сурьмяных концентратов является частью инвестиционного проекта Национальной сурьмяной компании (НСК), связанной с бизнесменом Игорем Ротенбергом. Жители Асбеста выступают против строительства этого завода. Противники завода отмечают, что при производстве сурьмы выделяется широкий спектр веществ с канцерогенными (то есть вызывающими рак) свойствами. Власти города и Свердловской области, напротив, считают, что данное производство не нанесет ущерба экологии и здоровью местных жителей.