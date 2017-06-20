Минтруд опубликовал график выходных дней на 2018 год. Майские праздники будут короткими
Так, согласно графику, новогодние каникулы у российских граждан продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В День защитника Отечества россиянам подарят три выходных дня – с 23 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня – целых четыре дня (с 8 по 11 марта)
Министерство труда опубликовало график выходных дней на 2018 год. В министерстве отметили, что в будущем году не обойдется без переноса выходных дней «в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан».
Так, согласно графику, новогодние каникулы у российских граждан продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
В День защитника Отечества россиянам подарят три выходных дня – с 23 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня – целых четыре дня (с 8 по 11 марта).
Первый блок выходных дней в мае продлится с 29 апреля по 2 мая, а к Дню Победы приурочат только один выходной день – 9 мая.
Празднование дня России продлится с 10 по 12 июня, а ко Дню народного единства также приурочат три выходных – с 3 по 5 ноября.