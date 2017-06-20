Ученые нашли причину холодного лета. Во всем виноваты китайцы
Ученые выяснили причину холодного лета, которое наблюдается во многих странах, в том числе и в России. «Сломать» погоду мог китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению. Специалисты по климату в версию со спутником не верят
Ученые выяснили причину холодного лета, которое наблюдается во многих странах, в том числе и в России. «Сломать» погоду мог китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению. Специалисты по климату в версию с китайским спутником не верят.
Китайский спутник «Мо-Цзы» был запущен на высоту около 400 - 600 км. Ученые обратили внимание на то, что в те дни, когда аппарат работал в полном режиме, резко портилась погода. На погоду могло повлиять многократное превышение уровня отрицательных аэроионов.
Климатологи версию ученых назвали очередной уткой и заверили, что как только концентрация частиц в атмосфере нормализуется, погода наладится.
«Да не может никак спутник повлиять на похолодание. Извержение вулкана еще способно внести изменения в климат. Да и то не сразу. И совершенно необязательно, что после извержения вулкана наступит именно похолодание. А уж про спутник и говорить не стоит. Это абсурд», - отметил в беседе с «Новыми известиями» доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Сергей Гулев.
Климатолог Владимир Клименкоотметил, что ни спутник, ни даже целая армада космических кораблей на климат повлиять не может. Кроме того, лето просто холодное, а не аномально холодное. Такое происходит раз в 6-8- лет.