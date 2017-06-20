Большинство блогеров проигнорировали приглашение в Совет блогеров при Госдуме
В Госдуме РФ в минувший понедельник, 19 июня, состоялся первое в истории заседание Совета блогеров. Мероприятие посетили только несколько блогеров, среди которых была и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета
В Госдуме РФ в минувший понедельник, 19 июня, состоялся первое в истории заседание Совета блогеров. Мероприятие посетили только несколько блогеров, среди которых была и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета.
Большинство из приглашенных блогеров отказались от участия в заседании. «Отказники» опасаются, что их хотят использовать в предвыборной агитации.
Приглашения получили 30 популярных блогеров, однако в Госдуму явились лишь немногие. Среди них - Елизавета Пескова, шеф-редактор «Лентача» Даниил Фимин и основатель информационного портала Kremlin Russian Константин Ткаченко.
Отказались от участия в Совете блогеров Дмитрий Иванов (Камикадзе), Даниил Поперечный, Юрий Дудь (вДудь), Максим Голополосов (+100500), Николай Соболев, Илья Варламов, Дмитрий Пучков (Гоблин), Сергей Стиллавин, ведущий канала Wylsacom на YouTube Валентин Петухов, ранее выступившая в ГД Саша Спилберг, а также начинающий видеоблогер и миллиардер Алишер Усманов.
Организатор мероприятия депутат от ЛДПР Василий Власов сообщил, что приглашение также было отправлено оппозиционеру Алексею Навальному, который активно ведет блоги в ЖЖ, Facebook и Twitter, однако он в настоящее время отбывает административный арест за нарушение правил проведения митингов.
Глава избирательного штаба оппозиционера Леонид Волков заявил, что Навальнй не получал никакого приглашения, а если бы и получил, то не пришел, «потому что это бред».
Целью первого заседания было определить формат взаимодействия блогеров и депутатов. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил цель мероприятия необходимостью дать популярным в интернете персонажам площадку для встреч, где их «не скрутят» полицейские.