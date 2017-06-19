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Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Авторская колонка
19 июня 19:17
Сапронов Сергей

Директор Научно-исследовательского центра проблем коррупции, к.ю.н.

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В ответ на многочисленные жалобы...

Исходя из законов жанра, в стране разворачивается информационно-чиновничий спектакль под названием «Реакция на реакцию. По следам «Прямой линии» с Президентом». Вот сегодня уже девушку из Апатитов (дай Бог ей здоровья) доставили в Москву, чтобы наконец-то начать лечить так, как надо было лечить сразу. Правда, не повезло местным врачам, которым теперь наверняка достанется по полной. И никто при этом не поинтересуется, а есть ли у них современное диагностическое оборудование и ставки специалистов, это оборудование призванные обслуживать. Да, одной повезло, наверное теперь и больницу в Апатитах достроят, но сколько таких девушек и Апатитов по всей стране?!

Жителей города-порта Находка, задыхающихся от угольной пыли, исходящей от соответствующих угольных терминалов порадовали тем, что смонтировали недалеко от них специальные датчики, определяющие насколько текущий уровень атмосферного загрязнения соответствует стандартам ПДК - предельно допустимой концентрации вредных веществ. А если не соответствует, то что? Остановят погрузку угля, приносящую угольщикам и портовикам сотни миллионов долларов  за экспортные поставки? Нет пока ответа на этот вопрос, наверняка и не будет. Как, вероятно, не будет ответа и на вопрос, почему на многолетние призывы жителей Находки о помощи и Росприроднадзор, Природоохранная и Генеральная прокуратура обратили внимание только сейчас?! После мальчишки-правдоруба в «скайпе» и соответствующей реакции главы государства. Пусть синие мундиры в Москве и Владивостоке теперь разбираются с местными своими кадрами и изучат, не замазаны ли частью этих самых долларов были им глаза?! Вернее, закрыты носовые и прочие дыхательно-чихательные отверстия, чтобы самим не замечать угольную пыль и не слышать стоны-жалобы горожан...

Мы уже привыкли, что спектакль по итогам президентской «прямой линии» начинается еще до начала этой самой «линии», когда региональные и местные чиновники заранее напрягаются, заслышав, что в подведомственные им территории наведываются столичные журналисты и съемочные группы. В этом году коллеги с федеральных каналов даже озвучили новости о том, как их встречали в проблемных городах, пытаясь  чуть ли не на ходу «сгладить» впечатления от местных непотребств. Не удивляет уже и то, что высокопоставленные чиновники прибывают в «кризисные» города и веси еще до конца прямого эфира. Так было и в этот раз. Встрепенулись губернаторши в Чите, Мурманске, Ханты-Мансийске. Почти «подал в отставку» начальник Ставрополья, «полный тезка» президента Владимир Владимирович (Владимиров). Резко активизировались главы Орловской и Самарской области, «не к ночи» помянутые президентом в своем общении с народом. А что творится в Ижевске, куда Путин собирается приехать лично и представить себе трудно. Не удивлюсь, если к визиту туда президента на месте того самого ветхого жилья, на состояние которого местная жительница пожаловалась дорогому Владимиру Владимировичу (Путину), будет стоять целый свежепостроенный даже не дом, а квартал!

История про то, как добрый царь «строит» нерадивых бояр да воевод на местах, к сожалению, не новая. Скептики скажут, что это все показуха и очковтирательство, предвыборная акция, работа на имидж президента. Но, пожалуй, не соглашусь. Даже ради спасения Дарьи Стариковой из Апатитов стоило провести это красочное шоу, когда в прямом эфире царь «рубит» головы своим чиновникам. Наверняка, что-то еще потенциально более резонансное осталось за кадром, осело в те самые папки с критикой и острыми темами, что, по словам пресс-секретаря Пескова, традиционно кладутся на стол главы государства в ходе подготовки к телеформату «линии». Будем надеяться, что спасут еще кого-то из тех, кого спасти без вмешательства главы государства в нашей стране, оказывается нельзя. Не говоря уже про то, что может быть к следующей «прямой линии» бояре и прокуроры поймут, что надо что-то делать и в перерывах между такими полезными, чертовски полезными, телепередачами. 

Итоги общения народа с президентом обсудили и в Общественной палате. На своем первом заседании в новом созыве общественники, естественно, не могли не высказаться и насчет того, что было 15 июня и во все последующие дни. Говорили и про то, как заставить государственных чиновников, проверяющих, контролеров своевременно реагировать на обращения граждан, врачей - ставить правильные диагнозы, мэров - отселять людей из прогнивших бараков, не дожидаясь окрика высшей власти. Универсальный рецепт для этого - только один. Чтобы «лечить» равнодушие чиновников альтернативы развитию общественного контроля просто нет. А для этого, как отметил новый глава комиссии по общественному контролю ОПРФ Владислав Гриб, нужно этот институт довести до ума, доработать нормативную базу, обучить специалистов. Может быть, тогда к уже следующей «прямой линии» президенту не нужно будет краснеть за своих губернаторов и прокуроров, а они в свою очередь - здорово сберегут свои нервные и прочие клетки. В отличие от пострадавших в сибирских пожарах деревень, нервные клетки не восстанавливаются.   

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