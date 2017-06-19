Бывшего главу РАО Сергея Федотова приговорили к 1,5 годам за мошенничество
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю РАО Сергею Федотову. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.
Сергей Федотов находится под стражей уже около года. Таким образом, ему осталось отбыть срок в течение полугода.
По версии следствия, экс-глава РАО Сергей Федотов ввел в заблуждение членов совета авторского общества, которые приняли решение передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения. В дальнейшем эти объекты были проданы третьим лицам. Ущерб от действий г-на Федотова оценили в 297 млн рублей.
Первоначально Сергей Федотов не признавал вину в инкриминируемом ему преступлении, но спустя некоторое время заключил сделку со следствием.