Реформа полиции, говорите, прошла успешно?
А вот и газовые камеры: питерская полиция пыталась усмирить буйного арестанта, распылив ему в камеру перцовый баллончик (уже видно профессионалы, на досуге штудирующие закон «О полиции»). Газ уже по вентиляции в другие камеры и отравил воздух в помещении, где содержались задержанные на митинге 12 июня, в том числе астматик. Выпускать их никто не стал, дали от щедрот попить водички. В итоге сами задержанные вызвали скорую и только после этого их вывели и оставили ночевать в подвале, где не было кроватей. Утром предложили поесть сухого «Доширака».
Что творят украинские фашисты.
Газ, идущий по вентиляции, менее слабым не становится: мне однажды довелось быть в помещении, в соседнем с которым кто-то распылил баллончик: ни открытые окна (в камере их, конечно, нет), ни вода тут не помогут — нужно просто уходить и, желательно, вызвать врача. Иначе першением в горле дело не ограничится — а уж реакцию организма астматика и представить страшно.
Реформа полиции, говорите, прошла успешно? Казанский участок «Дальний» с его бутылкой из-под шампанского остался в прошлом? Да нет, просто мы привыкли и нужно что-то уже совсем невероятное, вроде пыток в Карелии, чтобы всколыхнуть. А «мелочи» вроде газовых камер — они ниже радара.
Например, вы слышали о том, что в той же Казани совсем недавно полиция засунула задержанного в багажник, по дороге тот выпал и скончался на месте от полученных травм? Там даже заведено дело — на неустановленных лиц.
Мелочи, мелочи…