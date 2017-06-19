На Урале глава микрофинансовой организации простил долги очень бедных клиентов
Глава одной из микрофинансовых организаций простил долги нескольких заемщиков, узнав об их плачевном финансовом состоянии. Бизнесмен принял участие в рейде вместе с судебными приставами, а когда увидел бедность заемщиков, то в буквальном смысле пустил слезу
Глава одной из микрофинансовых организаций простил долги нескольких заемщиков, узнав об их плачевном финансовом состоянии. Бизнесмен принял участие в рейде вместе с судебными приставами, а когда увидел бедность заемщиков, то в буквальном смысле пустил слезу.
По данным портала Znak.com, столь сердобольным оказался руководитель микрофинансовой организации из Коркино Челябинской области. Напомним, что такие компании выдают гражданам займы по упрощенной схеме, но под высокие проценты.
Предприниматель вместе с судебными приставами посетил некоторых своих должников. Так, один из визитов был совершен к молодому мужчине, который не вернул кредитору 67 тысяч рублей. Самого должника, который работает пастухом, дома не было, в квартире находился старенький дедушка и трое детей. Бизнесмен обратил внимание на то, что в их квартире нет ничего ценного. «Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, судебный пристав заметила на глазах взыскателя, директора микрофинансовой организации, слезы», - сообщили в пресс-службе ФССП.
Еще одной должницей оказалась женщина, с которой приставы пытаются взыскать 37 тысяч рублей. Визитеров встретили молодой парень и двое детей. Дети рассказали приставам, что раньше у них была собака, но ее пришлось продать, так как «нечем кормить».
По окончании рейда глава микрофинансовой организации сообщил, что хотел быть навестить еще несколько должников, а затем принять решение об отзыве исполнительных листов.