Россияне выступили против «презумпции доверия» сотрудникам полиции
Народная петиция против введения так называемого принципа «презумпции доверия» к сотрудникам правоохранительных органов набрала более 200 тысяч подписей. Петиция размещена на сайте Change.org
Народная петиция против введения так называемого принципа «презумпции доверия» к сотрудникам правоохранительных органов набрала более 200 тысяч подписей. Петиция размещена на сайте Change.org.
Речь идет о внесении поправок в федеральный закон «О полиции», согласно которым граждане должны «доверять» любым действиям сотрудников полиции. Автор петиции адвокат Филипп Чимакадзе считает, что если любые действия полицейского будут рассматривать как априори законные, это приведет к произволу со стороны правоохранительных органов.
Адвокат отметил, что на юридическом языке обязанность доверять даже заведомо противоправным действиям полицейских означает безусловное повиновение. При этом Конституция РФ считает недопустимым ограничение прав и свобод гражданина.
Поправки в закон «О полиции» были внесены в апреле текущего года. В пакете поправок говорится, что «государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей». После рассмотрения документа в профильном комитете он был отправлен на доработку.
В МВД России поправки о «презумпции доверия» полицейским поддержали. Замминистра внутренних дел Игорь Зубов отметил, что действия сотрудников правоохранительных органов должны априори считаться правомерными, а доказывать их незаконность необходимо в судебном порядке.