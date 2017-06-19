В аэропорту «Пулково» задержали несколько рейсов из-за обслуживания самолета Медведева
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» задержали несколько пассажирских рейсов ради вылета самолета премьер-министра Дмитрия Медведева. Задержки рейсов на вылет в воскресенье, 18 июня, составили от 20 до 50 минут
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» задержали несколько пассажирских рейсов ради вылета самолета премьер-министра Дмитрия Медведева. Задержки рейсов на вылет в воскресенье, 18 июня, составили от 20 до 50 минут.
По данным «Фонтанки», вечером 18 июня администрация воздушной гавани обратилась к пассажирам с объявлением о временной приостановке рейсов. Представитель «Пулково» пояснил, что аэропорт сейчас обслуживает представительский борт. Сообщается, что речь шла о самолете главы правительства.
В итоге, из-за обслуживания самолета Медведева рейсы в Сочи, Уфу, Минеральные Воды и Апатиты были отправлены с опозданием.
Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге посетил открытие Кубка Конфедераций и матч сборной России против Новой Зеландии (2:0).