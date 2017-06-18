Госдума «по-тихому» ввела выездные визы для иностранных граждан
Норма распространяется на граждан стран, с которыми у России не заключены специальные соглашения. При этом введение выездных виз прошло «по-тихому» и практически не освещалось СМИ. Это привело к массовым снятиям с авиарейсов и с поездов иностранных граждан
Российские власти ввели так называемые выездные визы из страны для иностранных граждан. Об этом стало известно после публикации поста в Facebook журналиста телеканала «Дождь» Анны Монгайт. Журналистка рассказала, что в московском аэропорту пограничники отказались выпускать за границу их грузинскую няню, сославшись на принятый Госдумой закон. Эксперты заявили, что введение выездных виз для иностранцев противоречит международным нормам права.
Анна Монгайт рассказала, что о существовании выездных виз они узнали в аэропорту, откуда планировали всей семьей отправиться на отдых в Испанию. С ними должна была лететь и няня детей – уроженка Грузии. Однако пограничники отказались выпускать няню из России без выездной визы, для получения которой необходимо собрать сложный пакет документов «как на визу в Англии». Саму визу делают около 20 дней.
«Оказалось, теперь все иностранцы, получившие в России вид на жительство или долгосрочное право на работу, для выезда за ее пределы обязаны получать «выездные визы»», - написала журналист «Дождя». По словам Анны Монгайт, няню не только не выпустили из страны, но и оштрафовали на 2 тысячи рублей за то, что она пришла на паспортный контроль «не информированной».
Правозащитник Бахром Исмаилов в беседе с «Московским комсомольцем» сообщил, что норма о выездных визах вступила в силу 7 июня 2017 года. Закон «О внесении изменений в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 6 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был принят Госдумой 26 мая текущего года и одобрен Советом Федерации 31 мая.
Норма распространяется на граждан стран, с которыми у России не заключены специальные соглашения. При этом введение выездных виз прошло «по-тихому» и практически не освещалось СМИ. Это привело к массовым снятиям с авиарейсов и с поездов иностранных граждан.
Председатель правления информационно-правового центра «Миграция и закон» Дмитрий Михайлов сообщил изданию The Insider, что изменения, требующие наличия у иностранного гражданина визы для отъезда из РФ, противозаконны. «Сам факт невыпуска человека за границу, конечно, противоречит всем международным нормам и даже миграционному законодательству Российской Федерации. У иностранного гражданина должен быть беспрепятственный выезд за границу, если не установлены иные основания для того, чтобы этот выезд был запрещен», - отметил эксперт.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, комментируя историю с грузинской няней, заявил, что сначала в это не поверил, потому что «такого не может быть в 21 веке».
«Поработала нынешняя Дума: по-тихому приняла закон в конце мая, и теперь пограничники наконец-то заняты настоящим делом: не дают гражданам других стран уехать из России. (…) В нем нет никакого смысла, кроме одного: государство еще раз утверждает свою власть над гражданами. Без бумажки ты букашка, с бумажкой - тоже. И все, кто этот закон сочинял, кто за него голосовал, кто его подписывал, преследовали одну-единственную цель: унизить людей», - написал Дмитрий Гудков в своем блоге на «Эхо Москвы».