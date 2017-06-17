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17 июня 08:21

Школьника, спросившего президента о коррупции, премируют золотым «путинофоном»

Приз за самый интересный вопрос в виде смартфона с золотым объемным портретом президента стоимостью 184 тысячи рублей получит старшеклассник из Нефтеюганска Данила Прилепа. Подросток задал главе государства вопрос о коррупции

Фото: caviar-phone.ru

Производитель «путинофонов» компания Caviar выбрала победителя конкурса на самый интересный вопрос во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Приз в виде смартфона с золотым объемным портретом президента стоимостью 184 тысячи рублей получит старшеклассник из Нефтеюганска Данила Прилепа. Подросток задал главе государства вопрос о коррупции.

В пресс-службе Caviar сообщили, что именно подросток из Нефтеюганска станет обладателем золотого «путинофона».

«Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь. Мы рады, что Владимир Путин уделил должное внимание проблемам, озвученным юношей, и надеемся, что это поспособствует их решению», - говорится в заявлении компании, которое приводит Znak.com.

Финалист Всероссийской инженерной олимпиады Данила Прилепа спросил у президента, почему нет реальных посадок коррумпированных чиновников и почему годами полицейские в ХМАО не могут получить законную субсидию на приобретение жилья. Владимир Путин поинтересовался у юноши, кто помог ему подготовить такие вопросы. Старшеклассник ответил, что для этого вопроса «его подготовила жизнь».

После «прямой линии» Данила рассказал журналистам, что его не удовлетворил ответ Путина на вопрос о коррупции. Школьник отметил, что в ответе главы государства не было конкретики.

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