Школьника, спросившего президента о коррупции, премируют золотым «путинофоном»
Приз за самый интересный вопрос в виде смартфона с золотым объемным портретом президента стоимостью 184 тысячи рублей получит старшеклассник из Нефтеюганска Данила Прилепа. Подросток задал главе государства вопрос о коррупции
Производитель «путинофонов» компания Caviar выбрала победителя конкурса на самый интересный вопрос во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Приз в виде смартфона с золотым объемным портретом президента стоимостью 184 тысячи рублей получит старшеклассник из Нефтеюганска Данила Прилепа. Подросток задал главе государства вопрос о коррупции.
В пресс-службе Caviar сообщили, что именно подросток из Нефтеюганска станет обладателем золотого «путинофона».
«Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь. Мы рады, что Владимир Путин уделил должное внимание проблемам, озвученным юношей, и надеемся, что это поспособствует их решению», - говорится в заявлении компании, которое приводит Znak.com.
Финалист Всероссийской инженерной олимпиады Данила Прилепа спросил у президента, почему нет реальных посадок коррумпированных чиновников и почему годами полицейские в ХМАО не могут получить законную субсидию на приобретение жилья. Владимир Путин поинтересовался у юноши, кто помог ему подготовить такие вопросы. Старшеклассник ответил, что для этого вопроса «его подготовила жизнь».
После «прямой линии» Данила рассказал журналистам, что его не удовлетворил ответ Путина на вопрос о коррупции. Школьник отметил, что в ответе главы государства не было конкретики.