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17 июня 07:30

Профсоюз пилотов обвинил «Аэрофлот» в экономии на зарплатах летному составу

Профсоюз пилотов предъявил претензии к авиакомпании «Аэрофлот» из-за отказа руководства индексировать зарплаты летчикам. Зарплаты в компании не индексировались с 2012 по 2016 год, что позволило «Аэрофлоту» сэкономить около 40 млн рублей

Профсоюз пилотов предъявил претензии к авиакомпании «Аэрофлот» из-за отказа руководства индексировать зарплаты летчикам. Зарплаты в компании не индексировались с 2012 по 2016 год, что позволило «Аэрофлоту» сэкономить около 40 млн рублей.

Шереметьевский профсоюз пилотов подсчитал, что за пять лет «Аэрофлот» сэкономил на индексации зарплат летному составу около 40 млрд рублей. профсоюз просит руководство авиакомпании в текущем году увеличить размер зарплат пилотам на 38%.

Глава профсоюза Игорь Дельдюжов в беседе с РБК отметил, что пилоты не требуют вернуть им сэкономленную сумму в размере 40 млн рублей, но просят проиндексировать зарплаты в этом году, а также принять положение об индексации к коллективному договору, которое было разработано профсоюзом.

Профсоюз просил поднять зарплаты летному составу еще в 2016 году, но авиакомпания повысила их на незначительную сумму. Сейчас пилот «Аэрофлота» зарабатывает около 350 тысяч рублей в месяц, из них на оклад приходится 60 тысяч рублей, а прибавка в 2016 году составила всего около 3 тысяч рублей, сообщил Дельдюжов. Прибавка у бортпроводниц составила всего 300-500 рублей.

Представитель «Аэрофлота» отверг обвинения профсоюза и сообщил, что индексация заработной платы работников компании была проведена в соответствии с законодательством и коллективным договором компании 1 января 2017 года. В отчете «Аэрофлота» за 2016 год говорится, что в 2016 году расходы авиакомпании на зарплату сотрудникам увеличились на 16,3% и составили 64,6 млн рублей.

Между тем, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев признал, что действующих зарплат оказалось недостаточно для того, чтобы удержать квалифицированные летные кадры в компании. Российские пилоты стали переходить на работу в азиатские авиакомпании. Например, китайские перевозчики предлагают пилотам зарплату в 4 раза больше, чем в России.

В связи с утечкой кадров «Аэрофлот» ввел единовременные выплаты для пилотов при устройстве на работу. При трудоустройстве компания будет единоразово выплачивать командирам воздушных судов по 650 тысяч рублей, а вторым пилотам – по 350 тысяч рублей.

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