Экспертов, выдавших справку об опьянении погибшего в ДТП ребенка, подозревают в халатности
Экспертов, которые выдали заключение о «сильно пьяном» 6-летнем мальчике, погибшем под колесами автомобиля, подозревают в халатности. По факту выдачи справки об обнаружении в крови ребенка 2,7 промилле возбуждено уголовное дело
Экспертов, которые выдали заключение о «сильно пьяном» 6-летнем мальчике, погибшем под колесами автомобиля, подозревают в халатности. По факту выдачи справки об обнаружении в крови ребенка 2,7 промилле возбуждено уголовное дело. Экспертов, давших такое заключение, в настоящее время допрашивают.
Одновременно с этим ГУ МВД России по Московской области проводит проверку в отношении следователя балашихинского управления полиции, который на основании заключения экспертов заявил потерпевшим, что их ребенок «сам упал по машину».
Резонансное ДТП произошло 23 апреля во дворе дома №39 в микрорайоне Павлино подмосковного города Железнодорожный. 31-летняя Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила 6-летнего Алешу Шимко. Машина протащила ребенка днищем несколько метров. В результате полученных травм мальчик скончался.
Родители погибшего мальчика рассказали, что поначалу местная полиция отказывалась возбуждать уголовное дело по факту ДТП. Записи с видеокамер исчезли, на свидетелей оказывалось давление, а следователь заявил родителям, что это «максимум административка».
26 мая следователь вручил Роману Шимко повестку о возбуждении дела, а затем вручил ему заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови 6-летнего ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя (примерно одна бутылка крепкого алкоголя).
После того, как об инциденте в Железнодорожном стали писать федеральные СМИ, к делу подключился Следственный комитет, который забрал расследование у МВД.
В полиции в свою очередь сообщили, что Алисовой предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Сама Ольга Алисова пожаловалась на поступающие ей угрозы от неизвестных. Знакомый Алисовой рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что неизвестные якобы угрожают «облить ее кислотой». «Ольге поступают прямые угрозы - облить кислотой и прочее, прочее. Факты все пережаренные - мол, жена главы ОПГ начинает откупаться-отмазываться. Это все вранье - есть неоспоримые факты», - заявил знакомый женщины.