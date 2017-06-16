В Петербурге, Казани и Сочи появится туристическая полиция
Туристическая полиция, которая работает в Москве с 2014 года, появится и в других городах страны. В МВД считают, что Санкт-Петербург, Казань и Сочи также нуждаются в туристической полиции
Фото: Newokruga.ru
Туристическая полиция, которая работает в Москве с 2014 года, появится и в других городах страны. В МВД считают, что Санкт-Петербург, Казань и Сочи также нуждаются в туристической полиции.
«Туристический поток все возрастает, и поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве в 2014 году, уже показывает, что этот опыт был правильным», - заявил глава министерства Владимир Колокольцев.
Глава МВД России призвал наращивать усилия в данном направлении.
Министр напомнил, что все сотрудники туристической полиции владеют несколькими иностранным языками, в частности, английским, французским, немецким, испанским и китайским, а также обучены «навыкам общения с иностранцами».
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