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16 июня 14:44

В Петербурге, Казани и Сочи появится туристическая полиция

Туристическая полиция, которая работает в Москве с 2014 года, появится и в других городах страны. В МВД считают, что Санкт-Петербург, Казань и Сочи также нуждаются в туристической полиции

Фото: Newokruga.ru

Туристическая полиция, которая работает в Москве с 2014 года, появится и в других городах страны. В МВД считают, что Санкт-Петербург, Казань и Сочи также нуждаются в туристической полиции.

«Туристический поток все возрастает, и поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве в 2014 году, уже показывает, что этот опыт был правильным», - заявил глава министерства Владимир Колокольцев.

Глава МВД России призвал наращивать усилия в данном направлении.

Министр напомнил, что все сотрудники туристической полиции владеют несколькими иностранным языками, в частности, английским, французским, немецким, испанским и китайским, а также обучены «навыкам общения с иностранцами». 

Теги: Отдыхаем в России
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