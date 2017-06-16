В Сергиевом Посаде чиновники уничтожили Аллею ветеранов ради «дороги к храму»
В подмосковном Сергиевом Посаде местные власти в рамках реализации программы благоустройства решили срубить деревья на Аллее ветеранов. На месте аллеи славы в будущем появится пешеходная дорога к храму с импровизированной рекой Иордан
В подмосковном Сергиевом Посаде местные власти в рамках реализации программы благоустройства решили срубить деревья на Аллее ветеранов. На месте аллеи славы в будущем появится пешеходная дорога к храму с импровизированной рекой Иордан.
Много лет назад деревья за зданием администрации Сергиева Посада высадили местные жители к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. 15 июня 2017 года чиновники срубили почти все деревья на Аллее ветеранов. Аллеею уничтожили ради строительства пешеходной зоны, которая получила название «Дорога к храму».
«Открытая Россия» со ссылкой на местного журналиста Андрея Трофимова сообщает, что депутат Госдумы от «Единой России» и бывший глава Сергиева Посада города Сергей Пахомов сообщил, что городу выделили 620 млн рублей на благоустройство центральной части города. В рамках этого благоустройства власти хотят соединить существующие пешеходные зоны в единую сеть.
Также будет построена «Дорога к храму» длиной в 300 метров от здания администрации к храму Святых Петра и Павла. Там же предполагается создать импровизированную реку Иордан, «русло» которой будет выложено прозрачным оргстеклом.
При этом городских чиновников не смутил тот факт, что ради «дороги к храму» придется уничтожить память о подвиге советских солдат. Городские власти выдали подрядчику разрешение на вырубку всех деревьев на Аллее, но попытались это скрыть от журналистов и общественности, уверяя, что спиливать будут только большие и гнилые насаждения.
«Прораб стройки дал документ - разрешение на вырубку. В этом документе четко говорится, что вырубке подлежат 167 деревьев, то есть это практически все зеленые насаждения, которые находятся в этой части города, за администрацией, в том числе и Аллея ветеранов, посаженная к 30-летию Победы», - рассказал Андрей Трофимов. Разрешение подписано и.о. главы отдела благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Вадимом Ягодкиным.
Вырубкой занималась компания ООО «Девелопмент-Групп», однако тендер еще не проводился. «Видимо, получили какое-то негласное обещание от администрации, что выиграют конкурс», - отметил журналист.