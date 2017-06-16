Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Общество
16 июня 12:59

В Сергиевом Посаде чиновники уничтожили Аллею ветеранов ради «дороги к храму»

В подмосковном Сергиевом Посаде местные власти в рамках реализации программы благоустройства решили срубить деревья на Аллее ветеранов. На месте аллеи славы в будущем появится пешеходная дорога к храму с импровизированной рекой Иордан

Фото: realty.rbc.ru

В подмосковном Сергиевом Посаде местные власти в рамках реализации программы благоустройства решили срубить деревья на Аллее ветеранов. На месте аллеи славы в будущем появится пешеходная дорога к храму с импровизированной рекой Иордан.

Много лет назад деревья за зданием администрации Сергиева Посада высадили местные жители к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. 15 июня 2017 года чиновники срубили почти все деревья на Аллее ветеранов. Аллеею уничтожили ради строительства пешеходной зоны, которая получила название «Дорога к храму».

«Открытая Россия» со ссылкой на местного журналиста Андрея Трофимова сообщает, что депутат Госдумы от «Единой России» и бывший глава Сергиева Посада города Сергей Пахомов сообщил, что городу выделили 620 млн рублей на благоустройство центральной части города. В рамках этого благоустройства власти хотят соединить существующие пешеходные зоны в единую сеть.

Также будет построена «Дорога к храму» длиной в 300 метров от здания администрации к храму Святых Петра и Павла. Там же предполагается создать импровизированную реку Иордан, «русло» которой будет выложено прозрачным оргстеклом.

При этом городских чиновников не смутил тот факт, что ради «дороги к храму» придется уничтожить память о подвиге советских солдат. Городские власти выдали подрядчику разрешение на вырубку всех деревьев на Аллее, но попытались это скрыть от журналистов и общественности, уверяя, что спиливать будут только большие и гнилые насаждения.

«Прораб стройки дал документ - разрешение на вырубку. В этом документе четко говорится, что вырубке подлежат 167 деревьев, то есть это практически все зеленые насаждения, которые находятся в этой части города, за администрацией, в том числе и Аллея ветеранов, посаженная к 30-летию Победы», - рассказал Андрей Трофимов. Разрешение подписано и.о. главы отдела благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Вадимом Ягодкиным.

Вырубкой занималась компания ООО «Девелопмент-Групп», однако тендер еще не проводился. «Видимо, получили какое-то негласное обещание от администрации, что выиграют конкурс», - отметил журналист.

Материалы по теме
В Севастополе ветеранам ВОВ подарили по половине квартиры
«Детей войны» отправили за компенсациями в Германию. В России денет для них нет
Власти Бурятии подарили 101-летнему ветерану на день рождения тысячу рублей
Сейчас на главной
футбол
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
Такое решение знаменитый футболист принял после того, как испанская прокуратура предъявила ему обвинение в неуплате налогов на сумму €14,7 млн, в связи с чем ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Горячие новости
Уральская студентка защитила диплом по фильму ФКБ «Он вам не Димон»
Студентка факультета журналистики Уральского федерального университета Анна Веселова успешно защитила свой диплом, который частично был посвящен громкому расследованию Фонда борьбы с коррупцией о «тайных активах» премьера Дмитрия Медведева
Горячие новости
Питание московских школьников отдали «повару Путина»
Компании, связанные с ресторатором Евгением Пригожиным, выиграли контракты на организацию питания московских школьников на сумму около 50 млрд рублей. Эксперты считают, что тендеры были проведены с нарушениями законодательства
Горячие новости
«Вы там не найдете каких-то особенных мехов»
Отвечая на вопрос о своем поместье в подмосковном поселке Акулинино, Владимир Якунин заявил, что сведения о «шубохранилище» являются выдумкой. На его подмосковной даче есть только маленькая кладовка для меховых изделий
Горячие новости
Ребенок был пьян и «упал под машину сам»
Авария, вызвавшая широкий общественный резонанс в социальных сетях, произошла в микрорайоне Павлино во дворе дома №39. Женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбила 6-летнего Алешу Шимко, который с дедушкой возвращался с прогулки
Горячие новости
На государственном ТВ что-то пошло не так
Пока президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, интернет-пользователи активно обсуждают sms-сообщения, которые присылают на горячую линию. Сообщения, которые выводятся на экран в студии, стали гвоздем программы сегодняшней «прямой линии»
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Чиновники защитили себя от борцов с коррупцией
Депутаты Госдумы 14 июня приняли во втором чтении законопроект, который позволяет засекречивать информацию о владении недвижимостью и фирмами лицами, которые находятся под государственной охраной, а также членами их семей
Горячие новости
Прощай, международный роуминг
В странах Евросоюза с 15 июня 2017 года отменяется международный роуминг. В специальном заявлении Еврокомиссии говорится о том, что ЕС «объединяет людей и делает их жизнь более легкой, а конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха»
Горячие новости
Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет
В Москве скончался известный актер театра и кино Алексей Баталов. Народному артисту СССР было 88 лет. Близкий друг актера Владимир Иванов рассказал, что Алексей Баталов умер тихо во сне в одной из столичных больниц
Горячие новости
Окружение Путина «испытывает привязанность» к этому месту
Семья российского президента Владимира Путина владеет, по меньшей мере, двумя домами на территории Франции. Одну покупку совершил предполагаемый зять главы государства, а владельцем второго особняка называют нового мужа Людмилы Путиной
Горячие новости
Гвардия потерпевших
Росгвардия застраховала жизнь и здоровье своих сотрудников. Страховыми случаями являются гибель силовиков во время исполнения служебных обязанностей, получение ими травм и контузий. Госконтракт заключен с «Московской акционерной страховой компанией»
Горячие новости
Рабочих эксплуатируют и не платят зарплату
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, рабочие на стройках сталкиваются с эксплуатацией, плохими условиями труда, невыплатой зарплаты и практически не имеют возможности обратиться за помощью
Авторская колонка
Чего не хочет поколение Путина
На Тверскую в день России вышел безбашенный авангард той молодой России, которой их «отцы» могут предложить только одно: оставаться хранителями и заложниками собственной старости
Кучер Станислав
Горячие новости
Российские суды знают толк в гуманизме
В Санкт-Петербурге один из районных судов вынес оправдательный приговор местной жительнице, задержанной на акции против коррупции 12 июня, а затем по ее просьбе пересмотрел свое же решение. В итоге женщину арестовали на 10 суток
РЖД
Перевозчик, перевозчик – а я маленький такой…
В прошлом году на территории Подмосковья было травмировано 663 человека, из которых 443 скончалось. На полигоне Московской железной дороги в 2016 году травмы получили 1082 человек, из которых 688 человек были ранены смертельно ...
Горячие новости
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о сносе «хрущевок»
Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, который разрешает властям снос жилых пятиэтажных домов.
Горячие новости
Не успел родиться, а долги уже накопил
Московский суд взыскал с жителя столицы долг по квартплате, который начал накапливаться еще задолго до его рождения. Кроме того, несовершеннолетний москвич не является собственником квартиры с долгом и никогда там не проживал
медработники
Врачам и медсестрам отказано в праве на защиту
Нападение на медиков стало дежурной темой новостей. С 2010 по 2016 год в России официально зарегистрировано 1226 таких случаев. Сколько не зарегистрировано, остается гадать. 2017-й дошел только до половины, судя по сообщениям, попадающим в СМИ, статистика неутешительная.