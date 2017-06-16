Уральская студентка защитила диплом по фильму ФКБ «Он вам не Димон»
Студентка факультета журналистики Уральского федерального университета Анна Веселова успешно защитила свой диплом, который частично был посвящен громкому расследованию Фонда борьбы с коррупцией о «тайных активах» премьера Дмитрия Медведева
Студентка факультета журналистики Уральского федерального университета Анна Веселова успешно защитила свой диплом, который частично был посвящен громкому расследованию Фонда борьбы с коррупцией о «тайных активах» премьера Дмитрия Медведева.
Работа студентки называется «Манипулятивные технологии в СМИ». Анна Веселова рассказала, что решила уделить разбору фильма «Он вам не Димон» больше внимания, так как это отличный пример манипуляции, сообщает Znak.com.
Во время подготовки дипломной работы студентка столкнулась с непониманием со стороны своего научного руководителя Марины Мясниковой, которая неоднократно просила не писать о расследовании «Он вам не Димон».
Во время защиты диплома Веселова не стала рассказывать про расследование ФБК, однако ее научный руководитель «все равно написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла».
Расследование «Он вам не Димон» рассказывает о «тайных активах» главы правительства, а именно о его поместьях и виноградниках, которыми официально владеют друзья премьера через благотворительные фонды. Расследование стало поводом для двух массовых акций протеста против коррупции во власти, которые прошли 26 марта и 12 июня.