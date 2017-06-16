Экс-глава «РЖД» рассказал о знаменитом «шубохранилище» и британском гражданстве сына
Отвечая на вопрос о своем поместье в подмосковном поселке Акулинино, Владимир Якунин заявил, что сведения о «шубохранилище» являются выдумкой. На его подмосковной даче есть только маленькая кладовка для меховых изделий
Бывший глава госкомпании «Российские железные дороги» Владимир Якунин принял участие в программе HARDtalk на телеканале ВВС. Ведущий программы расспросил г-на Якунина о его знаменитом поместье с «шубохранилищем», а также британском гражданстве его сына и особняке в Лондоне за 5 млн фунтов.
Отвечая на вопрос о своем поместье в подмосковном поселке Акулинино, Владимир Якунин заявил, что сведения о «шубохранилище» являются выдумкой. На его подмосковной даче есть только маленькая кладовка для меховых изделий. «Вы там не найдете каких-то особенных мехов», - заверил ведущего экс-глава РЖД.
Ранее г-н Якунин также заверял, что никакого «шубохранилища» в его доме нет, сам он шубу «ни разу не надевал», а его жена не имеет такого количества меховых изделий, чтобы для них создавать специальное хранилище. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, рассказавшего о его поместье, Якунин обвинили в спекуляциях.
Ведущий HARDtalk Стивен Сакур также задал экс-главе РЖД вопрос о британском паспорте его сына и его особняке в Лондоне. Владимир Якунин не стал отрицать, что дом стоит 5 млн фунтов, но заявил, что он был куплен в кредит.
Что касается гражданства Великобритании, Якунин заявил, что никогда не скрывал, что его сын живет в этой стране. «Из-за особенностей местных правил, по закону, он получил паспорт, о чем я в должном порядке уведомил российские власти», - ответил Якунин.
Также он опроверг информацию о том, что именно британское гражданство сына стало причиной его отставки с поста «Российских железных дорог».