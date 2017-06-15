Росгвардия решила застраховать жизнь и здоровье своих сотрудников
Росгвардия застраховала жизнь и здоровье своих сотрудников. Страховыми случаями являются гибель силовиков во время исполнения служебных обязанностей, получение ими травм и контузий
Росгвардия застраховала жизнь и здоровье своих сотрудников. Страховыми случаями являются гибель силовиков во время исполнения служебных обязанностей, получение ими травм и контузий.
Государственный контракт на страхование сотрудников Росгвардии заключен с «Московской акционерной страховой компанией» и будет действовать на территории всей страны.
По условиям договора, страховая компания принимает на себя все обязательства по страховым случаям, имевшим место с 1 января по 31 декабря 2017 года, сообщает ТАСС.
Под страховые случаи попадают гибель сотрудника Росгвардии во время службы, смерть до истечения одного года после увольнения из-за увечья или болезни, возникшей в период службы, получение ранений, травм, контузий при исполнении обязанностей, а также установление инвалидности.
Отметим, что сотрудники Росгвардии часто жалуются на травмы, полученные во время разгона протестных акций. Так, после антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта потерпевшими были признаны несколько сотрудников Росгвардии. Обвинения в применении насилия в отношении представителей власти предъявлены семерым участникам «АнтиДимона», двоим из них уже вынесены обвинительные приговоры.
Точное число пострадавших сотрудников Росгвардии во время протестной акции 12 июня пока не установлено. Ранее сообщалось, что один сотрудник получил ожог глаз из-за того, что участник протеста распылил ему в лицо перцовый газ.