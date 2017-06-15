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15 июня 00:19

Правозащитники сообщили о массовом нарушении прав рабочих на стройках к ЧМ-2018

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, рабочие на стройках сталкиваются с эксплуатацией, плохими условиями труда, невыплатой зарплаты и практически не имеют возможности обратиться за помощью

Фото: Stroytransgaz.ru

Правозащитники сообщили о нарушении прав рабочих, задействованных в строительстве объектов для Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. По данным организации Human Rights Watch, строители сталкиваются с эксплуатацией, плохими условиями труда и практически не имеют возможности обратиться за помощью.

Правозащитники из Human Rights Watch заявили о неэффективности системы проверок, которую проводили на строящихся объектах представители ФИФА с середины 2016 до июня 2017 года, а также продолжающегося совместного мониторинга ФИФА, чиновников и профсоюзов.

Эксперты Human Rights Watch проверили семь российских стадионов и зафиксировали факты эксплуатации строителей и задержки зарплаты по три-четыре месяца. Рабочие трудятся на открытых строительных площадках при опасных для здоровья низких температурах, без рабочих контрактов и другой документации, юридически регулирующей их деятельность.

Также правозащитники сообщают о гибели 17 рабочих на строительных площадках. Сами правозащитники во время инспекции столкнулись с запугиванием, подозрениями и секретностью. В Волгограде, например, сотрудника Human Rights Watch задержала полиция, когда он пытался поговорить с рабочими.

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