Правозащитники сообщили о массовом нарушении прав рабочих на стройках к ЧМ-2018
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, рабочие на стройках сталкиваются с эксплуатацией, плохими условиями труда, невыплатой зарплаты и практически не имеют возможности обратиться за помощью
Правозащитники сообщили о нарушении прав рабочих, задействованных в строительстве объектов для Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. По данным организации Human Rights Watch, строители сталкиваются с эксплуатацией, плохими условиями труда и практически не имеют возможности обратиться за помощью.
Правозащитники из Human Rights Watch заявили о неэффективности системы проверок, которую проводили на строящихся объектах представители ФИФА с середины 2016 до июня 2017 года, а также продолжающегося совместного мониторинга ФИФА, чиновников и профсоюзов.
Эксперты Human Rights Watch проверили семь российских стадионов и зафиксировали факты эксплуатации строителей и задержки зарплаты по три-четыре месяца. Рабочие трудятся на открытых строительных площадках при опасных для здоровья низких температурах, без рабочих контрактов и другой документации, юридически регулирующей их деятельность.
Также правозащитники сообщают о гибели 17 рабочих на строительных площадках. Сами правозащитники во время инспекции столкнулись с запугиванием, подозрениями и секретностью. В Волгограде, например, сотрудника Human Rights Watch задержала полиция, когда он пытался поговорить с рабочими.