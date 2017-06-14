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14 июня 15:26

Петербургский суд арестовал задержанную на митинге 12 июня, чтобы «не разлучать с дочерью»

В Санкт-Петербурге один из районных судов вынес оправдательный приговор местной жительнице, задержанной на акции против коррупции 12 июня, а затем по ее просьбе пересмотрел свой же приговор. В итоге женщину арестовали на 10 суток

В Санкт-Петербурге один из районных судов вынес оправдательный приговор местной жительнице, задержанной на акции против коррупции 12 июня, а затем по ее просьбе пересмотрел свой же приговор. В итоге женщину арестовали на 10 суток.

Жительница Петербурга Эвелина Муртазина вместе с дочерью была задержана сотрудниками полиции во время акции против коррупции на Марсовом поле. Муртазина рассказала, что не участвовала в акции, а сотрудники Росгвардии просто выхватили их из толпы и посадили в автозак, сообщает «Московский комсомолец».

После составления протокола об участии в несанкционированной акции женщина и ее дочь попали к разным судьям Фрунзенского райсуда. 19-летнюю девушку приговорили к административному аресту на 10 суток и выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей, а мать другой судья оправдал.

Эвелина Муртазина, узнав о приговоре дочери, попросила судью Олега Щербакова арестовать ее, так как она не может оставаться на свободе, когда ее дочь будет находиться в тюрьме.

Судья Олег Щербаков пошел навстречу Муртазиной и вынес решение о ее аресте. Вариант с пересмотром приговора 19-летней задержанной пр этом не рассматривался. Женщина заявила, что ожидала со стороны государства «защиту, а не издевательства».

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