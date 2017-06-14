Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о сносе «хрущевок»
Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, который разрешает властям снос жилых пятиэтажных домов. Законопроект принят голосами 399 депутатов
Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, который разрешает властям снос жилых пятиэтажных домов. Законопроект принят голосами 399 депутатов. Еще два народных избранника проголосовали против и один воздержался.
Перед началом пленарного заседания около здания Госдумы прошли одиночные пикеты против программы реновации и уничтожения института частной собственности.
Полиция задержала 14 участников пикетов, в том числе и лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина.
Напомним, в ходе второго чтения законопроекта депутаты приняли 126 поправок к законопроекту о реновации. Согласно внесенным поправкам, собственникам квартир в домах под снос предоставляется равнозначное, равноценное жилье или денежная выплата. Владельцы нежилых помещений смогут получить только денежную компенсацию.
Квартиры, которые получат переселенцы из хрущевок, должны быть расположены в том же районе, однако эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы.
В программу реновации попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Очередность сноса будет определяться по износу зданий. При этом программа реновации не затронет аварийные дома. такие постройки планируется сносить по действующему законодательству. Сейчас в список под снос включено 4546 домов.
«Реновация принята в третьем чтении под задержания у стен Думы. Это не символ, а будущее всех москвичей, не готовых забыть о «бумажках о собственности». Не нужно надеяться на Совфед - проштампует до конца июня. Не нужно рассчитывать на Путина - подмахнет, как и обещал», - прокомментировал принятие законопроекта экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.