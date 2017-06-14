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Независимая газета
14 июня 02:53

Врачам и медсестрам отказано в праве на защиту

Госдума против установления наказания за нападения на медиков

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Нападение на медиков стало дежурной темой новостей. С 2010 по 2016 год в России официально зарегистрировано 1226 таких случаев. Сколько не зарегистрировано, остается гадать. 2017-й дошел только до половины, судя по сообщениям, попадающим в СМИ, статистика неутешительная.

А как за такие нападения наказывают? В Москве, по данным Мосгордумы, к уголовной ответственности привлекают 10% виновных, к административной – 18%. Остальным их шалости прощаются. Подумаешь, врачишка или медсестричка, небось, не правоохранитель или депутат – люди неприкосновенные с тонкой душевной организацией. Поцарапаешь такому мизинец, нанесешь моральную травму грубым словом, не дай бог, нецензурным (они же таких слов никогда не слышали), загремишь на нары. Зато с медиками – раззудись, плечо, размахнись, рука, можно отвести душу, дать в зубы, а то и покрепче.

Чаша терпения потомков Гиппократа переполнилась. Да и общество вроде устыдилось: нигде в цивилизованном мире таких массовых происшествий нет. Нашли, кто (точнее, что) виноват – безнаказанность, стали думать, что делать. Способы придумывали разные.

Например, бригады скорой помощи, на которую нападают чаще всего, предлагали вооружить: выдавать им пистолеты, электрошокеры и газовые баллончики. Но электрошокер не поможет, если ночью во дворе машину встречает пьяный с ружьем или топором. Распылять аэрозоль из газового баллончика в помещении – потом придется оказывать помощь всем, там находящимся. Пистолетом надо уметь пользоваться, а далеко не все медики – ворошиловские стрелки.

Еще предлагали, чтобы скорую сопровождала охрана. Но это, во-первых, дорого, во-вторых, несколько странно: вызовет гражданин с сердечным приступом скорую, а к нему первым войдет полицейский. Тут недолго и дуба дать.

По всему выходит, надо ужесточить наказание за нападение на медиков. С требованием реальной защиты к руководству Минздрава обращались практически все профессиональные объединения – от Национальной медицинской палаты (НМП) до независимого профсоюза «Действие».

Попытки законодательно защитить медиков предпринимаются не первый год. Суть большинства законопроектов – поправки в статью 138 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» с целью распространить ее на медработников, и наказывать за нападение на них точно так же, как за нападение на правоохранителей.

Минздравом РФ и Национальной медицинской палатой при участии Всероссийского университета юстиции разработан законопроект дополнений в Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность за нападение на медработников во время осуществления ими служебной деятельности. Аналогичные предложения внесены в парламент Мосгордумой. Санкции предусматриваются такие же, как для тех, кто поднял руку на представителей власти: в случае серьезной угрозы жизни и здоровью медиков – 12–20 лет заключения или даже пожизненный срок. Законопроект внесли в Госдуму Российской Федерации, и вот что из этого вышло.

Депутаты выступили категорически против отнесения медиков к категории лиц, за причинение вреда которым предусматривается повышенная ответственность: сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей власти и их близких. Докторам и медсестрам указали их место: обслуживающий персонал. Нечего лезть в элиту.

Госдума разработала свой законопроект, по которому устанавливается ответственность за причинение медработникам легких телесных повреждений или угрозы убийством, которые помещали ему оказать помощь пациенту. Иными словами, если медикам таким способом преградили доступ к пациенту, то тем, кто это сделал, грозит административная ответственность. А если, пока медиков избивали или не давали войти в дом, больной подвинулся на край смерти или умер, виновные наказываются лишением свободы на срок до четырех лет. Но надо еще доказать, что больному стало хуже или он умер из-за того, что к нему вовремя не пустили врача. А если, допустим, неадекватный пациент ворвался в кабинет доктора, когда тот закончил прием, и избил его, то за это ничего не будет.

Вот недавние случаи. Во Владимире молодого парня, подравшегося в ночном клубе, привезли в больницу скорой помощи, где он набросился на врача и нанес ему черепно-мозговую травму. В Великом Новгороде доставили в больницу пьяного, где тот напал на персонал: медсестра получила сотрясение мозга, санитарка перелом лицевых костей, охранник ушибы. Не подпадают эти случаи под разработанный депутатами законопроект – больные ведь не пострадали.

А вот и авторы гуманного думского законопроекта: вице-спикер Ирина Яровая и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. То, что Яровая, удивления не вызывает. Она автор многих законов, отличающихся, как правило, большим человеколюбием и удобством в реализации. Но второй автор – сам врач, совсем недавно в Думе. Неужели уже забыл тяготы и опасности медицинской профессии?

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