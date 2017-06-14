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14 июня 07:09

ГБУ «Жилищник» и суд взыскали с москвича долг за ЖКХ, накопившийся до его рождения

Московский суд взыскал с жителя столицы долг по квартплате, который начал накапливаться еще задолго до его рождения. Кроме того, несовершеннолетний москвич не является собственником квартиры с долгом и никогда там не проживал

Фото: Gorod.lv

Московский суд взыскал с жителя столицы долг по квартплате, который начал накапливаться еще задолго до его рождения. Кроме того, несовершеннолетний москвич не является собственником квартиры с долгом и никогда там не проживал. Иск к москвичу о взыскании долга  подала ГБУ «Жилищник».

Писатель и сценарист Лилия Раевская рассказала, что год назад ее 17-летний сын получил письмо из суда, в котором сообщалось о его долге за коммунальные услуги в размере 177 тысяч рублей. Сын Раевской был указан в качестве собственника квартиры в доме, где они проживают, то четырьмя этажами выше. В письме из суда отмечалось, что 17-летний молодой человек владеет квартирой с крупным долгом за услуги ЖКХ 24 года.

«Мы, конечно, посмеялись, что у сына, оказывается, есть в собственности квартира в нашем доме, четырьмя этажами выше, и владеет он этой квартирой аж 24 года, и непонятно: какая бабушка Ванга узнала заранее, что в 95-м году я как раз познакомлюсь со своим мужем, и через три года у нас родится сын — но за хату спасибо. Жаль, что с долгами досталась», - написала Лилия Раевская на своей странице в Facebook.

Семья Раевский посетила отделение «Жилищника», где им сказали, что «это ошибка» и пообещали все исправить. Спустя некоторое время с карты молодого человека в Сбербанке списали 177 тысячи рублей по судебному решению. В свою очередь судебные приставы показали Раевским исполнительный лист, исковое заявление, решение суда и другие документы, сообщает «Газета.ru».

«И нет, никого не смутил факт, что судили несовершеннолетнего ребенка, собственника какой-то 55-й квартиры, за неуплату коммунальных услуг, и собственником той квартиры он стал аж за 3 года до своего рождения», - отметила Лилия Раевская.

Андрей Раевский получил в МФЦ справку об отсутствии у него задолженности за ту квартиру, в которой он проживает, но в «Жилищнике» заявили, что этого документа недостаточно. В ГБУ Раевским сказали сделать справку о том, что они не являются собственниками квартиры с долгом за «коммуналку» и дальше разбираться уже с судебным приставами.

«Приставы должны отправить ваши судебные бумаги обратно в Бутырский суд, там их рассмотрят по новой, отменят судебное решение, дадут вам справку, и с этой справкой вы идете в Сбербанк, платите там 4 тысячи рублей госпошлины (я забыла за что), и вуаля, проблема решена, счет вам разблокируют», - сообщила Раевская.

В пресс-службе Бутырского суда «Газете.Ru» сообщили, что иск о взыскании долга за коммунальные услуги был подан ГБУ «Жилищник» весной 2016 года. Суд состоялся в 2017 году без участия ответчика, а решение было вынесено заочно. Оно вступило в силу 3 августа 2016 года. После оглашения решения ответчику по почте было направлено уведомление.

В ГБУ «Жилищник» ситуацию с взысканием долга с несовершеннолетнего гражданина, который к тому же не является собственником квартиры, не прокомментировали.

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