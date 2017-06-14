Московские прокуроры пожаловались Юрию Чайке на своего начальника
Сотрудники московской прокуратура написали жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки, в которой сообщили о нарушении их трудовых прав. Прокуроры пожаловались на своего начальника Владимира Чурикова и маленькие премии
Сотрудники московской прокуратура написали жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки, в которой сообщили о нарушении их трудовых прав. Прокуроры пожаловались на своего начальника Владимира Чурикова и маленькие премии.
В обращении говорится о том, что работники районного звена «за сложность и напряженность» получают премии в размере всего 7-11% от оклада. Второй год подряд ежеквартальная премия прокурорским работникам составляет не более 4000 рублей, говорится в жалобе.
Другие стимулирующих выплат для сотрудников столичной прокуратуры нет. Прокурорам не доплачивают за «секретность», а также не выплачивают компенсацию за проезд и за лечение, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на документ.
Кроме того, некоторые сотрудники прокуратуры более 10 лет ждут положенную им квартиру, в то время как люди из команды Владимира Чурикова получили жилье без очереди.
«Мы работаем по 12-14 часов в сутки, выходим на службу по выходным и праздничным дням, дежурим в судах и не имеем достойную оплату за свой труд и иное материальное вознаграждение», - говорится в жалобе столичных прокуроров.
Сотрудники ведомства просят Юрия Чайку провести служебную проверку в отношении руководителя прокуратуры Москвы.