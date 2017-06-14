Россияне смогут требовать денежные компенсации за отключение воды и света
Российские граждане могут требовать выплаты компенсации за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Граждане могут рассчитывать как не денежные выплаты за «моральный вред» из-за отключения света или воды, так и на пересчет стоимость услуг ЖКХ
Российские граждане могут требовать выплаты компенсации за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Граждане могут рассчитывать как не денежные выплаты за «моральный вред» из-за отключения света или воды, так и на пересчет стоимость услуг ЖКХ.
Согласно решению Верховного суда России, возмещение можно получить за перебои в электро- и водоснабжении, плохую уборку территории, некачественный ремонт подъездов, неработающие лифты и т.д.
Россияне также могут добиваться снижения стоимости коммунальных услуг, включая полное освобождение от оплаты, претендовать на изменение размера платы за содержание жилого помещения при оказании не отвечающих качеству услуг.
Доказывать факты неудовлетворительного качества предоставленных услуг ЖКХ собственникам придется самостоятельно. В качестве доказательств в суде можно представить аудио- и видеозаписи показаний свидетелей или заключения экспертов, ответчиком в суде будет именно поставщик услуг, сообщает «КоммерсантЪ».
«Перспектива возмещения морального вреда станет хорошим инструментом, влияющим на такие организации. В силу прямого указания Верховного суда он будет применяться чаще и, таким образом, влиять на улучшение качества услуг», - прокомментировал постановление Верховного суда эксперт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев.
В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что число жалоб на управляющие компании со стороны жильцов только за последний год выросло примерно на 30%. В ведомство поступило более 300 тысяч таких обращений.