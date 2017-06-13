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13 июня 17:18

Сотрудников Минфина с целью экономии пересадили со служебных авто на Uber

Чиновников Министерства финансов России пересадили со служебных автомобилей на такси сервисов Uber и «Яндекс.Такси». Такое решение было принято с целью оптимизации расходов на обеспечение автотранспортными средствами

Фото: Uip.me

Чиновников Министерства финансов России пересадили со служебных автомобилей на такси сервисов Uber и «Яндекс.Такси». Об этом сообщила замглавы ведомства Татьяна Нестеренко.

По словам г-жи Нестеренко, такое решение было принято с целью оптимизации расходов на обеспечение автотранспортными средствами. «У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума», – сообщила замминистра, слова которой приводит «Интерфакс».

Ранее «Общая Газета» сообщала, что в условиях финансового кризиса российские министерства вынуждены экономить бюджетные средства на командировках сотрудников и даже бумаге для документов. На режим экономии помимо Минфина перешли Минюст, Минсельхоз и Минэкономразвития.

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