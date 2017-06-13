Девственная тупость Саратовского Минздрава
Кто пойдет на медосмотр в поликлинику, если ваша личная жизнь станет достоянием гласности и поводом для привода в полицию?
Кто предложил зажечь и кто зажег свечку
Скандальный приказ министра здравоохранения Саратовской области Владимира Шульдякова, обязавший врачей местных больниц сообщать в правоохранительные органы о несовершеннолетних пациентках, которые лишились девственности, появился не на пустом месте.
Во-первых, в саратовском Минздраве приказ обосновали «уголовно-правовой охраной детей и подростков», а также обеспечением своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а во-вторых, еще осенью 2016 года Следственный комитет России попросил Министерство здравоохранения РФ обязать врачей сообщать о подростках до 16 лет, которые ведут половую жизнь.
Руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева объяснила, что такое решение связано с установленной ст. 134 УК ответственностью за половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16 лет.
При этом Минаева пояснила, что передача указанных сведений в правоохранительные органы обеспечивает защиту прав несовершеннолетнего и не разглашает врачебную тайну.
При этом по российскому законодательству, сведения о состоянии здоровья пациентов являются врачебной тайной. Разглашать данную информацию врачам запрещено на уровне Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Однако, саратовский Минздрав узаконил разглашение врачебной тайны, минуя статью 13 главного медицинского закона РФ.
Дали задний ход
Саратовская история вызвала такую шумиху, что министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков принял решение об отмене приказа о девственницах. Мол, будем дорабатывать.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Минздрав РФ и региональную прокуратуру с просьбой разъяснить, соответствует ли приказ закону. Глава СПЧ Михаил Федотов счел, что приказ нарушает Конституцию.
По мнению главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, документ нарушает права человека, законодательство об охране здоровья и положение Конституции о неприкосновенности частной жизни. «Я не считаю постановление эффективной мерой по снижению числа сексуальных преступлений, так как нарушение закона никогда не может способствовать укреплению законности», — сказал он.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя спрогнозировала рост криминальных абортов, так как девушки будут бояться приходить к врачу до 16 лет».
На ситуацию отреагировал и Минздрав РФ, которому напрямую подчинен Минздрав саратовский, остановившись на том, что закон есть закон, а в нем прописана врачебная тайна, которую нарушать нельзя. Даже по просьбе СК.
Психологи и юристы в один голос говорят о том, что реализация подобного приказа может травмировать ребенка, а более эффективным способом борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности может стать половое воспитание, которого не только нет, никто из взрослых толком не знает, как его… преподавать.
И, кстати, вспоминая ссылку представителя СК Минаевой на ст. 134 УК РФ, где прописана ответственность совершеннолетних за секс с несовершеннолетними, стоит мадам из СК напомнить о существовании и ст. 137 из того же УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», где прописано уже Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, где среди прочих наказаний есть даже лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если девушка имела половой контакт в юном возрасте и хочет скрыть это от окружающих, это ее право, это как раз и составляет ее личную тайну (субъектом права на личную и семейную тайну является любое лицо, в том числе несовершеннолетний.
А когда об этом знают врачи, потом сотрудники полиции, потом, вполне вероятно, учителя, а после… весь мир – поскольку, что знают двое – знают все. А те же полицейские, к которым попадают подобные сведения от медиков, это… всего лишь люди, которые могут использовать эту инфу в том числе и по своему усмотрению, да и просто поделиться с коллегами в «курилке». А у коллег есть жены, дети, которые, может, учатся в одной школе с той, про которую речь. И пошло-поехало – на девчонку все показывают пальцем, родителям надо продавать жилье и уезжать куда глаза глядят.
Ты ребенок или право имеешь?
Кстати, согласно ст. 16 Конвенции о правах ребенка, несовершеннолетний имеет те же права на неприкосновенность частной жизни, что и любой гражданин страны любого возраста, права которого прописаны в Конституции, где четко говорится, что личные права и свободы несовершеннолетних принадлежат каждому с момента рождения, являются неотчуждаемыми и естественными, связанными с индивидуальной, частной жизнью каждого человека независимо от наличия либо отсутствия гражданства.
В статье 21 когда ребенок оценивает обращение с ним как унижающее честь и достоинство, он вправе обратиться самостоятельно в органы опеки и попечительства или в другие органы, осуществляющие защиту прав ребенка, а по достижении 14-летнего возраста - в суд. Разглашение врачом тайны его личной жизни разве не унижает честь и достоинство?
Так же Конституция уверят, что вся сфера семейной жизни, родственные и дружеские отношения, интимные и другие личные связи, привязанности, симпатии и антипатии охватываются понятием неприкосновенности частной жизни. Данное право означает и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе.
Есть у российских отроков и право на врачебную тайну. С 15 лет человек имеет право отказаться от медицинской помощи (ст. 13., ч. 4.4, ст. 54, ч. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), то есть решения о своем здоровье он уже принимает сам, и врач не может без его согласия информировать родителей о чем-либо, кроме описанных исключений. Это право, конечно же, касается и девушек: с 15 лет они могут отказаться от присутствия родителей или законных представителей на приеме у гинеколога. Более того, с этого возраста девушка сама дает согласие на прерывание беременности, разрешение родителей или законных представителей не нужно. А уж заявлять об этом в полицию – мне кажется, кощунство полное.
А есть в России врачебная тайна?
Вот парадокс – закон о врачебной тайне, а споры есть ли сама тайна, не утихают многие годы. И, к сожалению, те, кто утверждает, что этику врачи соблюдают далеко не всегда, зачастую бывают правы.
Чаще всего закон нарушается из-за невнимательности или незнания. Бывает, что о состоянии человека рассказывают дальним родственникам по «доброте душевной» - но даже это не разрешается законом, пока сам пациент не дал письменное согласие. Или девочка пришла к гинекологу с бабушкой, а врач проводит прием при старшей родственнице, хотя по бумагам основные «душеприказчики» маленькой пациентки – ее родители, и без соответствующих бумаг та же бабушка не является законным представителем ребенка.
От невнимательности или расхлябанности медработников часто страдают ВИЧ-больные, когда медики по какой-то непонятной традиции ставят на медицинские карты людей с ВИЧ-инфекцией красные отметки или даже просто пишут «ВИЧ». И все – пошла карта по рукам – врач, медсестра, регистратура, через которую за день проходит куча людей в белых халатах, перебирая в архиве нужные им документы…
Но что еще страшней, многие медработники иногда намеренно нарушают врачебную тайну, продавая на сторону информацию о пациентах. Специалисты говорят, что разглашение медицинских диагнозов стало в России нормой.
Историй тысячи – хотя случаев, когда пациент подает на медика в суд за разглашение врачебной тайны и еще его выигрывает, в нашей стране, пожалуй, экзотика. Хотя далеко не все факты разглашения диагноза могут быть безобидными – были случаи, которые приводили к гибели человека.
Подобные случаи стали по той причине, что, как сказал доктор медицинских наук адвокат Алексей Тихомиров: «Врачебной тайны сейчас как таковой не существует. Базы, содержащие информацию о заболеваниях россиян, оказались на прилавках, и не составит особого труда приобрести компакт-диск с такими данными». По словам адвоката Тихомирова, пациенты абсолютно не защищены от разглашения их историй болезни, и «если человек, например, сдает анализ, то нет никаких гарантий, что его результаты не станут достоянием гласности. Сейчас за коробку конфет продадут информацию о любом диагнозе». И испорченные отношения с близкими или соседями или же трудности с поиском работы в том случае, когда о твоей болезни знают все, это еще самая безобидная из бед.
Хотя, по утверждению президента Лиги защиты пациентов Александра Саверского, увольнение или неприем на работу по причине диагноза человека есть прямое нарушение закона. До судебных разбирательств такие дела доходят нечасто, говорит Александр Саверский: «Однажды был судебный процесс, инициированный после того, как была предана огласке информация о ВИЧ-статусе человека. Самое ужасное то, что этот человек в результате покончил жизнь самоубийством, а позднее выяснилось, что диагноз был поставлен неправильно».
А ведь хотя, как говорит главный врач Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Сегодня не разработан механизм наказания за разглашение врачебной тайны», и отдельной статьи в Уголовном кодексе тоже нет, При желании разглашение врачебной тайны можно подвести под уже упоминаемую статью 137.2 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положения», и с ее помощью оштрафовать врача тысяч на триста или даже посадить года на четыре.
Да только, как уже упоминали, случаи судебных тяжб пациентов с врачами за случайно или намеренно раскрытый диагноз – это пока не про нас. Редкие случаи, когда потерпевшие просто проявляют упорство, да и то, результаты не тяжб совсем не радужны.
Например, Ирина из Тюменской области, работавшая горничной в гостинице, вдруг в один момент оказалась в эпицентре усмешек коллег. А все потому, что накануне все работники отеля проходили медосмотр в местной поликлинике, где и надо было забирать результаты. Одна из коллег пришла первой – врач ей и отдала сразу все санкнижки. А коллега пришла и в комнате для персонала просто вывалила их на стол – смотри, кто хочешь.
Ирине чисто по-женски было что скрывать – поэтому она подала на врача в суд, оценив свой моральный ущерб в 200 тысяч рублей, что не противоречит ст. 137.2, где размеры штрафа варьируются от 100 до 300 тысяч.
Суд признал вину врача, но история закончилась признанием медика в административном правонарушении по статье 13.14 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовала на… 4 тысячи рублей.
Но помимо уголовного и административного кодексов есть еще один, пожалуй, самый главный для врачей в белых халатах. Называется он клятва Гиппократа, если кто-то из медиков слегка забыл, что там написано, напомню: «Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной».
Похоже, сотрудники саратовского Минздрава во главе со своим руководителем Владимиром Шульдяковым давно на сей закон начхали. Их попросили докладывать в полицию о девочках, которые как бы уже не девочки – они и рады стараться. Зажгли свечки - и давай в темноте подглядывать…