Иногородним пациентам Федерального центра по борьбе по СПИДом отказали в лекарствах
Министерство здравоохранения России отказало в получении лекарств пациентам расположенного в Москве Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора
Министерство здравоохранения России отказало в получении лекарств пациентам расположенного в Москве Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора. В данном учреждении на диспансерном наблюдении состоят 1,2 тысячи пациентов, АРВ-терапию получают 989 человек.
Большинство пациентов Федерального центра СПИДа являются иногородними. Однако в Минздраве РФ указали, что у Роспотребнадзора нет полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан.
Федеральный центр СПИДа часто перенаправляет пациентов в Московский городской центр по борьбе со СПИДом (МГЦ СПИД), но и там они не могут гарантировано получить медицинскую помощь. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что МГЦ СПИД вправе отказать иногородним гражданам в прикреплении, сообщает «КоммерсантЪ».
В ответе Минздрава на запрос Роспотребнадзора говорится, что в российском бюджете на 2017 год не предусмотрено средств на финансирование подведомственных санитарному ведомству организаций, оказывающих медпомощь. В число таких организаций входит Федеральный центр по профилактике СПИДа.
По данным Минздрава, центр не представил при формировании заявки на препараты доказательства, что его пациенты не наблюдаются также в медицинских организациях по месту жительства.
Глава федерального центра по профилактики СПИДа Вадим Покровский отметил, что со стороны Минздрава «довольно странно» лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России.
По его словам, центр продолжит оказывать бесплатные консультативные услуги ВИЧ-инфицированным, но «вопрос, где они будут получать лекарства и будут ли их получать, остается».