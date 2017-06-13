В Чите у сотрудницы «Почты России» нашли две тонны неотправленных писем
Правоохранительные органы Читы обнаружили в доме местной жительницы более 2 тонн неотправленных писем, в том числе и судебных повесток. Сестра женщины работает в «Почте России»
Правоохранительные органы Читы обнаружили в доме местной жительницы более 2 тонн неотправленных писем, в том числе и судебных повесток. Сестра женщины работает в «Почте России».
МВД по Забайкальскому краю возбудило по данному факту дело об административном правонарушении. При этом в полиции пока не выяснили мотивы женщины-почтальона, которая вместо отправки корреспонденции складировала ее дома.
В «Почте России» сообщили, что нерадивая сотрудница была уволена. Часть писем, найденных в доме сестры почтальона, уже отправлена адресатам.
Читинское отделение «Почты России» в настоящее время проводит проверку по факту недоставки писем.