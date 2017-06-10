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10 июня 10:28

Тюменский автомобилист успешно обжаловал штраф за превышение скорости

В Тюмени автомобилист успешно обжаловал в суде штраф о превышении скорости. Водитель доказал, что камера фиксации нарушений правил дорожного движения была установлена сотрудниками ГИБДД с нарушением действующих правил

В Тюмени автомобилист успешно обжаловал в суде штраф о превышении скорости. Водитель доказал, что камера фиксации нарушений правил дорожного движения была установлена сотрудниками ГИБДД с нарушениями.

Тюменский автомобилист Александр Воронов некоторое время назад получил штраф за превышение скорости. Водитель, будучи юристом по образованию, обратил внимание, что нарушение скоростного режима зафиксировала камера, установленная с нарушением закона. Согласно действующим нормам,  камера фото- и видеофиксации нарушений ПДД должна быть установлена с предупреждающей табличкой, сообщает портал Drive2.ru.

Воронов отметил, что такие таблички должны быть установлены перед камерами для предупреждения правонарушения. В его случае такой таблички установлено не было, в связи с чем водитель обратился в суд.

Судья в этом вопросе встал на сторону автомобилиста и признал, что штраф был выписан незаконно. Постановление о правонарушении в отношении Воронова было отменено.

В Госавтоинспекции считают, что штраф за превышение скорости был выписан на законных основаниях. Представители инспекции в этом вопросе ссылаются не на ПДД, а на ГОСТ. В соответствии с требованиями ГОСТа, установка таблички «Фотовидеофиксация» должна быть в обязательном случае на стационарных комплексах фотовидеофиксации. На передвижных комплексах установку табличек ГОСТ не требует.

Тем не менее, обжаловать решение суда тюменским полицейским не удалось. Сотрудники ГИБДД региона теперь обозначают мобильные радары предупреждающими табличками.

Юристы считают решение тюменского суда важным прецедентом. Это позволит прекратить повсеместную практику с установкой камер фиксации нарушений ПДД в незаметных для водителей местах. 

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