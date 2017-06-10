МВД проводит проверку по факту массового сбоя в работе платежных систем банков
В МВД уточнили, что проверка проводится по обращению Роскомнадзора в связи с распространенной в интернете «ложной информацией» о якобы сбоях в работе платежных систем в результате DNS-атаки. В полиции уже установили личности подозреваемых
Министерство внутренних дел начало проверку по факту масштабного сбоя в работе платежных систем крупных банков, который произошел в пятницу, 9 июня. С просьбой провести проверку в ведомство обратился Роскомнадзор.
В МВД уточнили, что проверка проводится по обращению Роскомнадзора в связи с распространенной в интернете «ложной информацией» о якобы сбоях в работе платежных систем в результате DNS-атаки. В полиции уже установили личности подозреваемых.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Вечером 9 июня клиенты Сбербанка и других крупных банков сообщили в социальных сетях о проблемах с проведением платежей через онлайн-банкинг, а также со снятием наличных через банкоматы. В Сбербанке сообщили, что сбой в работе платежных систем был устранен в течение 40 минут.
Об аналогичных проблемах также рассказали клиенты Промсвязьбанка, Раффайзенбанка и ЮниКредит Банка. В Райффайзенбанке уточнили, что не проходит оплата по картам MasterСard, в ЮниКредит Банке сообщили, что проблемы возникают у тех клиентов, которые хотят расплатиться с помощью POS-терминалов.
При этом ряд СМИ сообщили, что сбой с проведением платежей может быть связан с уязвимостью в реестре заблокированных Роскомнадзором доменов. Один из специалистов в беседе с «Радио Свобода» сообщил, что интернет-активисты выложили в открытый доступ пошаговую инструкцию, позволяющую любому человеку за несколько минут и небольшую плату сыграть в игру «сам себе Роскомнадзор».
Участникам игры предлагали купить доменное имя, которое когда-то было внесено Роскомнадзором в «черный список», но затем оказалось в свободной продаже. Следуя инструкции, можно заблокировать любой сайт.