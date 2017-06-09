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Общество
09 июня 17:32

Депутаты большинством голосов приняли во втором чтении закон о сносе «хрущевок»

Согласно поправкам, под программу реновации попадают дома не выше девяти этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Собственники квартир в домах под снос также могут рассчитывать на денежную компенсацию

Госдума большинством голосов приняла во втором чтении резонансный законопроект о реновации жилого фонда в Москве, который разрешает снос «хрущевок» и переселение людей в другие дома. Голосование проходило на фоне стихийного митинга противников реновации.

Законопроект о реновации принят с учетом 126 поправок. 11 поправок были отклонены. «За» проголосовали 406 депутатов, «против» - два человека и еще двое воздержались.

Согласно поправкам, под программу реновации попадают дома не выше девяти этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Собственники квартир в домах под снос также могут рассчитывать на денежную компенсацию. Голоса жителей-«молчунов» в домах под реновацию предлагается распределять пропорционально проголосовавшим.

Поправки предусматривают гарантии при расселении коммунальных квартир. Владельцам комнат в коммуналках предоставят отдельные квартиры.

В первом чтении законопроект был принят 20 апреля. Второе чтение документа было отложено до июля, чтобы учесть результаты голосования собственников, но затем депутаты решили поторопиться с принятием законопроекта. Третье чтение законопроекта намечено на 14 июня.

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