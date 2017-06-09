Наталья Поклонская обвинила Transparency International в подделке документов
Экс-прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская обвинила организацию Transparency International Russia в предоставлении поддельных документов в расследовании о ее квартирах. Поклонская опубликовала документы на приписываемую ей квартиру в Донецке,
Экс-прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская обвинила организацию Transparency International Russia в предоставлении поддельных документов в расследовании о ее квартирах. Поклонская опубликовала документы на приписываемую ей квартиру в Донецке, которую она, по данным борцов с коррупцией, не указала в декларации о доходах и имуществе.
Наталья Поклонская опубликовала документы, согласно которым упомянутая в расследовании Transparency International квартира в Донецке принадлежит Дубровской Наталье Владимировне 1974 года рождения. В TI предположили, что Дубровская Наталья Владимировна и Поклонская Наталья Владимировна – это одно и тоже лицо. По версии TI, у них одна дата рождения, а нынешний депутат в девичестве могла носить фамилию Дубровская.
«Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа «борцы с коррупцией» в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные «документы», в которых «нарисован» идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными)», – сообщила Поклонская.
Речь идет об идентификационном коде, на который ссылалась Transparency International в своем расследовании. На основании него они сделали вывод, что дата рождения владелицы квартиры – 18 марта 1980 года. В расследовании также отмечалось, что единственная жительница Донецка с именем Дубровская Наталья Владимировна, согласно справочнику, родилась в Крыму, в том же районе, где выросла экс-прокурор полуострова.
Руководитель пресс-службы организации Transparency International Russia Глеб Гавриш отверг обвинения в подделке документов. «Мы получили документы из украинского реестра прав собственности, получили неделю назад, плюс-минус несколько дней. Документ Поклонской - мы не знаем, откуда она его взяла. Отрицаем подделку документов в каком-то либо виде», - заявил представитель организации в беседе с телеканалом «Дождь».