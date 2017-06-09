Летать за границу становится дешевле
Однако стоимость билетов по большинству направлений еще не достигла докризисного уровня
Российские авиакомпании к началу летнего сезона заметно снизили стоимость билетов на зарубежные поездки. Теперь перелет обойдется туристам в среднем на 20% дешевле, чем в прошлом году, но все равно дороже уровня 2015 года.
По результатам исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, этим летом стоимость авиабилетов из России за границу в среднем сократилась на 21%, то есть до 19,7 тысяч рублей. Тому было несколько причин. Основная – укрепление рубля, который по отношению к доллару за год вырос на 14%, а к евро на 19-20%. Кроме того, на российский рынок возвращаются ушедшие из-за кризиса авиакомпании, а число перевозчиков на популярных маршрутах растет. OneTwoTrip указывает и на систему дешевых тарифов (без багажа), которую практикуют крупные компании. В Aviasales также связывают снижение цен на билеты (по их данным – на 17%) с возвращением на российский рынок авиакомпаний, приводя в пример Thai Airways и Delta, которая возобновила летние рейсы.
Стоит пройтись по другим онлайн-сервисам по покупке билетов, чтобы убедиться, что билеты за границу действительно подешевели. Средний чек проездных документов за границу на портале Biletix за год снизился на 12,3%, то есть до 17,3 тысяч рублей. В компании это объясняют увеличением числа маршрутов лоукостера «Победа». DaTravel.com констатирует снижение стоимости среднего чека на 13%, до 16,3 тысяч рублей.
Итак, количество перевозчиков увеличивается, расширяется сеть маршрутов и как следствие этого – цены поддерживаются на конкурентоспособном уровне. К этому подталкивает заметно выросший в последнее время интерес россиян к зарубежным поездкам. Однако удешевление билетов «одинаково приятно» не на всех направлениях. Больше всего снизились цены на поездки в страны ближнего зарубежья – на 25-30% (до 12,1 тысяч рублей). Падение на европейские направления составило в среднем 15% (до 15,2 тысяч). По данным портала Tutu.ru, в Европу в этом году можно взять билет на 11% дешевле, чем в прошлом (в одну сторону за 8,4 тысячи рублей), в ближнее зарубежье – на 15,4% (за 8,2 тысячи).
С одной стороны, снижение цен на билеты – это хорошая новость для российских туристов. Но с другой – оно происходит на фоне прошлогоднего скачка стоимости загранпоездок практически на четверть. По статистике Tutu.ru, по сравнению с 2015 годом летом 2016 года полеты в Европу стали дороже на 26,2%, в страны ближнего зарубежья на 24,3%, а дальнего – вообще на 39,3%. Поэтому нынешнее снижение цен прошлогоднее подорожание до сих пор так и не компенсировало. По оценкам разных онлайн-тревел-агентств, сегодня цена на зарубежные направления на 4-5% больше, чем в 2015 году. По мнению директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, в ближайшее время цены вряд ли вернутся к уровню 2014-2015 годов.
Тем не менее, на отдельных направлениях, по данным того же OneTwoTrip, цены вернулись к докризисному уровню. Это касается полетов в Грузию (в среднем до Тбилиси билет можно купить за 15,1 тысячу рублей, на 8% дешевле, чем в 2015 году). За два года стоимость полетов в Баку уменьшилась на 39% (до 15,6 тысяч). В Торонто можно долететь за 35,8 тысяч рублей (на 23% дешевле), в Кельн за 11,7 тысяч (на 36% дешевле).
Снижение цен повлекло за собой и удешевление зарубежных туров. Об этом говорят руководители турагентств. Так, по данным гендиректора Travelata.ru Алексея Зарецкого, в среднем недельный тур на Кипр на двоих стоит сегодня 110 тысяч, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Представитель Onlinetur.ru Игорь Блинов сообщает, что на 20-30% снизились цены на туры в Грецию, Таиланд и Тунис.
Туристический рынок также подвержен валютной составляющей, но, помимо этого, свою роль сыграло и возвращение такого популярного среди россиян игрока, как Турция. Поэтому многие вынуждены привлекать клиентов снижением цен на размещение туристов, поясняет Игорь Блинов.